Artemis, una mano amiga Uno de los integrantes del grupo Artemis junto al vehículo de la Policía Local de Dénia. / A.Cobos Esta unidad policial de Dénia provee ayuda a las víctimas de violencia de géneroEl grupo, en marcha desde hace 13 años, realiza una tarea de concienciación con escolares y colectivos profesionales A. COBOS DÉNIA. Jueves, 12 julio 2018, 00:44

De la diosa griega Artemisa procede el nombre de la unidad de la Policía Local de Dénia que tiene como misión fundamental el combatir la violencia de género en la localidad. Para ello, el grupo Artemis provee desde hace ya 13 años una atención directa y un tratamiento integral a las mujeres en esta situación.

Artemis está formado por más de una decena de agentes policías que han decidido involucrarse voluntariamente en esta unidad. La plantilla recibe una formación previa y continúa a manos de jueces, psicólogos y diferentes entidades. Su labor principal es el acompañamiento a la víctima, así como el apoyo a lo largo de todo el proceso tras la denuncia. El objetivo de esto, como explicó José Martínez Espasa, jefe de la Policía Local, es que la mujer «se sienta tranquila y arropada». Una tarea de gran importancia ya que «es un trago muy difícil» para la víctima que «muchas veces no sabe que se va a encontrar», señaló la coordinadora de la unidad. Además, gracias a un protocolo firmado con la Policía Nacional, la mujer siempre es atendida por el primer cuerpo que intervenga y trate con ella.

El grupo Artemis trabaja también con todas aquellas mujeres que no deseen interponer una denuncia. Según comentó la coordinadora de Artemis, un caso habitual es que, tras una situación de crisis, la víctima no desee denunciar.

«Lo importante es que la mujer salga del ciclo de la violencia de género», explica la coordinadora

En ese caso, el cuerpo de seguridad lleva a cabo un informe interno que se deriva a una patrulla de seguimiento. Aunque se vuelve a contactar con la víctima más tarde por si ha cambiado de decisión, «no todas las mujeres están preparadas para denunciar», apuntó la coordinadora.

Sin embargo, resaltó que «lo importante es que la mujer salga del ciclo de la violencia de género». Por este motivo, en estos casos se hace un seguimiento periódico de la persona en cuestión y se le deriva al Centro Mujer. Allí es atendida por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas, que le ofrecerán asesoramiento y apoyo. Según Martínez Espasa, la existencia de este centro y del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Dénia es en gran parte lo que permite que Artemis tenga «una dinámica de trabajo más ágil» y pueda proveer un «tratamiento más integral» y «reducir los tiempos de atención para que sea más directa».

Desde la unidad también se lleva a cabo una labor de sensibilización en centros escolares y colectivos profesionales, como personal sanitario. El objetivo es «concienciar a la sociedad de que no es un delito privado, sino de todos», subrayó la coordinadora. En este sentido, esta integrante de Artemis ha percibido una mayor sensbilidad por parte de la gente respecto a esta problemática. Y resaltó que cada vez más son los vecinos o gente de la calle los que contactan con la policía cuando presencian una situación de violencia de género.

Por su parte, Martínez Espasa destacó la labor de Artemis en la atención a esas personas «que no terminan de decidirse, no pueden, o no conocen los servicios a su disposición». El comisario hizo hincapié también en la importancia de actuar antes de que se dé una situación de violencia de género, tanto con agresiones físicas como con un maltrato psicológico cronificado.

La labor inestimable del grupo Artemis le ha hecho merecedor de varios reconocimientos, como el mérito de la seguridad pública 2009 de los Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias.