ARRANCAN LAS VIII JORNADAS DEL ARROZ BOMBA DE PEGO

JOSÉ IGLESIAS. MAÑANA DOMINGO COMIENZA EN PEGO LA VIII EDICIÓN DE LAS JORNADAS DEL ARROZ BOMBA EN EL QUE PARTICIPAN 13 RESTAURANTES CON MENÚS QUE VAN DE LOS 12 EUROS EL MÁS BARATO, A LOS 25 EUROS DEL MÁS CARO. LAS JORNADAS ESTÁS PATROCINADAS POR EL PATRONATO COSTA BLANCA Y HAN SIDO ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE COMERCIO Y CREAMA DEL AYUNTAMIENTO DE PEGO.
HASTA EL PRÓXIMO 14 DOMINGO 14 DE ABRIL SE PODRÁ DEGUSTAR UNA GRAN VARIEDAD DE RECETAS QUE TIENEN EL ARROZ BOMBA DE PEGO COMO INGREDIENTE PRINCIPAL. ESTA VARIEDAD DE ARROZ SE CULTIVA EN EL PARQUE NATURAL DEL MARJAL DE PEGO OLIVA Y DESTACA PORQUE NECESITA DE MÁS CALDO PARA SU COCCIÓN, NO SE PEGA Y ADQUIERE MAYOR SABOR.
LOS MENÚS QUE PROPONEN LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES ESTÁN COMPUESTOS POR DOS ENTRANTES, EL PLATO PRINCIPAL ELABORADO CON ARROZ BOMBA DE PEGO, POSTRE Y UNA VENIDA INCLUIDA.
PARA PODER DEGUSTAR LAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS HABRÁ QUE REALIZAR LA RESERVA PREVIA EN CADA ESTABLECIMIENTO, POR LO QUE SE HA EDITADO UN TRÍPTICO CON LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES, LOS MENÚS, LAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS Y LOS TELÉFONOS PARA HACER LAS RESERVAS, QUE TAMBIÉN SE PUEDE CONSULTAR EN LA WEB OFICIAL DE 'PEGO I LES VALLS'
LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES SON CA VICENT, CASINO BAR, CA BRIONES, EL MOSS DE PEGO, BAR ZORRILLA, RAFEL RESTAURANT , RESTAURANT L'OM, RESTAURANT LLIT I TAULA, ALEJANDRO'S BAR, CA MERESCAL, BAR NOU TRINQUET , BAR DANIEL Y SEVEN PIZZA.
ENTRE LAS PROPUESTAS QUE PODRÁN DEGUSTAR LOS QUE FINALMETNE SE ANIMEN A VISITAR UNO DE LOS TRECE ESTABLECIMIENTOS CABE DESTACAR LA ORIGINAL RECETA DEL ARROZ AL HORNO DENTRO DE UNA CALABAZA DE CA VICENT, LA PAELLA CON HABAS, ALCACHOFAS Y COSTILLAS DEL RESTAURANTE L'OM, O LA DEL BAR ZORRILLA QUE LLEVA CONFIT DE PATO, BOLETUS Y ESPÁRRAGOS, ASÍ COMO EL TRADICIONAL ARROZ CON 'CROSTRA' DE PEGO QUE OFERTARÁN EL BAR DANIEL Y EL RESTAURANTE ALEJANDRO'S, ENTRE OTROS ARROCES CON PRODUCTOS KILÓMETRO CERO Y DE PROXIMIDAD.
LA MEJOR MANERA DE DISFRUTAR DEL ARROZ ES ESTA SEMANA EN PEGO.