El archivo de la denuncia contra el alcalde de Xàbia le anima a liderar otra vez la lista del PSPV José Chulvi, durante la comparecencia de ayer, arropado por los concejales de su formación. / LP José Chulvi descarta emprender acciones legales contra Ciudadanos porque «el rencor no forma parte de mi vocabulario» R. GONZÁLEZ XÀBIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:48

La denuncia de Ciudadanos contra el alcalde de Xàbia, el socialista José Chulvi, por presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por haber fraccionado facturas no ha prosperado. El juez decretó el sobreseimiento y archivo de la causa. Una decisión que, según el primer edil, no solo pone fin a «nueve meses de sufrimiento personal y de mi familia», sino que anima a volver a presentarse a las elecciones otra vez y continuar el camino iniciado hace ocho años.

Emocionado y arropado por los concejales del PSPV, Chulvi compareció ayer para hacer pública la decisión judicial. El munícipe se mostró aliviado de que este caso haya llegado a su fin y quede demostrado que los contratos en cuestión se hicieron siguiendo los procedimientos legales. El alcalde calificó la denuncia de la formación naranja de «injusta, malintencionada y sin fundamento», que solo pretendía dañar su imagen y el «descrédito general de la política», pues Cs al final no se constituyó en acusación popular al no presentar una querella y pagar una fianza de 2.500 euros que se le requería si quería seguir adelante en el proceso.

En su opinión, la actitud de la formación naranja perseguía hacerle daño a él, pero al mismo tiempo al Ayuntamiento entero. En ese sentido, señaló que este juicio ha supuesto una alteración del normal trabajo de los técnicos, que han tenido que destinar muchas horas a recopilar numerosa documentación para trasladarla al juzgado. «Cuando el funcionamiento de la administración se resiente, quien lo paga son los ciudadanos», lamentó.

Al respecto, el primer edil remarcó que cada contratación realizada estaba justificada, que había suficiente dinero para hacer frente a esos gastos y que no solo habían pasado por comisión de Hacienda, sino también por pleno y sin ningún voto en contra. También aprovechó para negar que hubiera utilizado su cargo de alcalde para dar instrucciones para contratar a alguna determinada empresa.

Con «honestidad»

Asimismo, hizo hincapié en que él considera la política como un servicio público para mejorar la vida de los vecinos del municipio y que siempre ha actuado con «honestidad y respeto hacia las instituciones, la ley, la palabra y las personas». Es más, recordó que en 2011 renunció a su sueldo de alcalde, pese a ser compatible con las percepciones como diputado provincial, lo que equivale a más de 200.000 euros por todo ese tiempo.

Por ello, el hecho de que ahora el juez dé carpetazo definitivo le ayuda a «trabajar con más determinación que nunca por Xàbia y sacar adelante los ilusionantes proyectos que tenemos», pues esto le ha dado alas para encabezar por tercera vez la lista de los socialistas en los comicios municipales de mayo.

Respecto a cómo actuará hacia Ciudadanos, José Chulvi aseguró que no emprenderá acciones legales contra la formación naranja porque «el rencor no forma parte de mi vocabulario» y también por respeto a la justicia, ya que considera que se ha de recurrir a ella para temas importantes y no colapsar los tribunales con «vendettas personales».

Una vez dejado atrás este mal trago, el primer edil quiso agradecer a todos los que le han mostrado su apoyo desde que a finales de enero Cs le denunciara ante el juez de forma «malintencionada» solo para conseguir «cinco minutos de notoriedad». Dio las gracias a los trabajadores municipales y también a los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, por el «respeto institucional y personal impecable».

Son muchos los que estuvieron a su lado y apoyando a su familia en estos difíciles momentos, indicó. Entre ellos nombró al propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la agrupación local del PSPV y a los miembros de la Diputación, que «han tenido un comportamiento modélico de prudencia y respeto».

Ahora, Chulvi solo quiere dejar atrás este calvario y mirar hacia adelante. Tiene la mirada puesta en la recta final de legislatura y en las próximas elecciones, como candidato a la Alcaldía de Xàbia para revalidad el respaldo de los pasados comicios.