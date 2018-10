ANTROPOCENO

Un compañero ingeniero me dijo hace tiempo, «tendrían que crear un nuevo partido político, el de la sombra. Me acordé del chascarrillo este fin de semana cuando me acomodé por unas horas en la madrileña Alcalá de Henares, porque para Dénia quisiera tantos árboles como los de sus calles, y también un parque forestal como en el que tropezamos al comernos el bocata cerca de Zaragoza. En su día perdimos la subvención del Bosc de Diana, pasando de los jardines de Babilonia al abandono, un parque central del que nada se sabe y que, desde mi punto de vista, resultaría estratégico para el normal funcionamiento de la ciudad, tanto como la ronda.

Del mismo modo, el castillo es el otro gran espacio de nuestra infraestructura verde, cuatro hectáreas y media donde conviven murallas entre historia y arbolado, un curioso debate de posiciones encontradas, el de con o sin pinos. La controversia me parece absurda, porque a mi entender, el problema es más bien una oportunidad.

Algunos de los monumentos más bellos del mundo disponen de árboles, favoreciendo los usos recreativos, así como la vida saludable de áreas urbanas puestas en valor por su amortiguación ambiental. Entonces, ¿por qué no en el Castell de Dénia? Sería tan fácil como proyectar una actuación que hiciera compatible los diferentes objetivos, incrementando la diversidad vegetal, permitiendo visuales permeables y, favoreciendo el refugio de la fauna, entre otras especies, la de tozudos urbanitas.

A veces pienso si no seremos unos cobardes con tanto plan general, ordenaciones con las que nunca nos hemos atrevido a coser las heridas del territorio, a colmatar simplificando el actual diente de sierra, a cerrar los desarrollos con ambiciosos parques periurbanos, tanto en la ladera del Montgó como, especialmente, en la larga franja de Les Marines.