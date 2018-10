ÁNGELES Y LAICOS

Dado que tenemos que compartir nuestros días y nuestras noches con nuestros propios pensamientos, terminamos creyendo que la nuestra es la mejor medida del mundo.

Aunque no considero que ello sea algo intrínsecamente malo, dado que consideramos nuestro criterio superior al de los demás, en aquellas ocasiones en que tenemos la posibilidad de imponerlo, lo imponemos. Como digo no es algo malo per se, pero sí que a veces está reñido con los valores de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.

Lo digo porque hay una cierta imposición de lo «laico» sobre lo religioso, que más allá de deseable aconfesionalidad del Estado y que no sé si quienes la practican son conscientes de lo que están haciendo. Ejemplo: el pasado martes, por la festividad de los Ángeles Custodios, se impidió a la Policía llevar al Centro Social de Dénia la estatuilla de los Santos Patrones que les ha sido regalada por un empresario de La Safor. Pese a la petición expresa de los propios policías.

Que era un acto civil y no religioso, adujeron los que nos gobiernan en la ciudad. Es posible, sí, cierto, pero se celebraba por y para la Policía y se hizo caso omiso de los deseos del colectivo. Ya saben, «todo por el pueblo pero sin el pueblo».

Un poco más de sensibilidad hacia estos detalles no estaría mal, sobre todo si se tiene en cuenta que las personas más religiosas son aquellas que ven más expuestas sus vidas.

Se calcula que el 95% de la raza humana tiene algún tipo de creencia espiritual, así que expulsar estas creencias de la «vida civil» sólo porque uno no cree en ellas, quizá no sea lo más oportuno.

Ojo, no se trata de legislar conforme a tal o cual religión, porque entonces sí que estaríamos excluyendo. De lo que se trata es de partir de la base de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y merecedores de respeto. Si perdemos esto de vista, y lo estamos haciendo, pervertimos la deseable aconfensionalidad del Estado en una suerte de impostada religión laica.