Amunt recauda más de 3.400 euros en la cena de su primer aniversario Algunas de las participantes del vídeo promocional de la asociación Amunt Contra el Càncer. / LP Cerca de 430 personas participaron en el evento solidario de la asociación que lucha contra el cáncer y cuenta ya con más de 700 socios B. O. Martes, 5 febrero 2019, 00:49

«Parece que nos han tocado con una varita mágica, nos está saliendo todo muy bien por ahora y hay que agradecérselo a toda la gente que nos ha dado su confianza». Así de satisfecha se mostró ayer Isabel Llorca, la presidenta de la asociación Amunt Contra el Càncer, que el sábado celebró el primer aniversario de este colectivo en una cena benéfica a a la que asistieron 429 personas y donde se recaudaron 3.450 euros. El dinero se consiguió a través de una rifa. «Algunas empresas de la comarca nos donaron sus productos y se sortearon en esta fiesta», explicó.

Fue una velada «espectacular», aseguró Llorca. La cena, indicó, estaba dedicada «a todas aquellas personas que luchan cada día contra esta grave enfermedad».

Además se presentó un vídeo musical cuyo título es el mismo que el lema de la asociación: 'Donde la ley no alcanza y la administración no llega... ahí está Amunt'. Una grabación que contó con la colaboración de otras asociaciones de la comarca como 'Valentes i Positives', de Pedreguer. Según la presidenta «el vídeo es una pasada y refleja a la perfección el ánimo de la gente de la asociación, siempre queriendo aportar y ayudar, siempre con una sonrisa y con buena cara, frente a la adversidad». En cuanto al dinero recaudado, comentó que «servirá para ayudar a personas que sufren esta enfermedad, tal y como se está haciendo desde el nacimiento de la asociación».

Tras un año, Amunt Contra el Càncer cuenta ya con cerca de 700 socios, «estamos muy orgullosos de que se haya sumado tanta gente. Cuando empezamos no pensábamos que llegaríamos a donde estábamos ahora». La asociación les ayuda «de muchas formas: con la compra de pelucas, pagando algún recibo de la luz a los que no pueden hacer frente o los viajes a radioterapia a algunos de los pacientes. «También se ha realizado una donación de 3.000 euros para la investigación contra la enfermedad», remarcó Llorca. Según la presidenta, «nuestro objetivo es poder seguir ayudando a todas las personas que lo necesiten, porque no es fácil superar un golpe así, aunque con ayuda al final se puede».

Pasado el primer año de vida de la asociación, Amunt Contra el Càncer ya trabaja en sus próximos proyectos. Entre ellos destaca la caminata que están organizando para le próximo 7 de abril, «esperamos que se apunte el máximo de gente posible». Y también se está trabajando en la organización de unas nuevas jornadas con profesionales. «Charlas con oncólogos que aporten su experiencia y expliquen los avances en los que está trabajando la ciencia. Que puedan aportar una luz de esperanza», detalló Llorca.