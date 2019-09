Los alcaldes de la Xarxa reconocen el fracaso de la comisión del tren y buscan reactivarla Algunos munícipes de la comarca se saludan momentos antes de iniciar la reunión, que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Pedreguer. / B. Ortolà El problema ferroviario divide a los ediles, entre los que abogan por esperar la resolución del Gobierno y los que optan por buscar alternativas B. ORTOLÀ PEDREGUER. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:44

«Si en 40 años no se ha hecho nada, tal vez deberíamos cambiar de estrategia. Da la sensación de que no tenemos el tren porque no nos aclaramos entre nosotros, es increíble». Los alcaldes de la comarca reconocieron ayer que la comisión de trabajo de la Xarxa para conseguir que el tren de la costa sea una realidad en la Marina Alta no ha cumplido con las expectativas. Lo hicieron en una reunión celebrada en Pedreguer a iniciativa del primer edil de dicho municipio, Sergi Ferrús, quien ha decidido impulsar de nuevo el proyecto.

El objetivo del encuentro, indicó el munícipe anfitrión, «es intentar que el los Ministerios de Fomento y de Agricultura agilicen el trabajo para facilitarnos cuanto antes el informe técnico para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto». Un documento que lleva dos años en el ministerio y que debe resolver más de un centenar de alegaciones.

Hasta este punto los ediles coincidían, pero en los pasos a seguir, la cosa ya era diferente. De hecho, en la reunión se enfrentaron dos puntos de vista. El primero, defendido por los alcaldes de Dénia y Ondara, Vicent Grimalt y José Ramiro, que apostaban por esperar la resolución, aunque para ello, vaticinaron, «habrá que aguardar a que se forme un gobierno estable. Una vez esté conformado, hay que remover cielo y tierra para pedir una reunión y que se agilice todo». Tanto Ramiro como Grimalt creen que existe «una posibilidad de que el informe sea positivo, por lo que deberíamos aprovecharla para conseguir sacar adelante la línea del tren proyectada, porque es una oportunidad que no debemos dejar escapar, si finalmente se da».

Los municipios del interior reivindican su presencia en las reuniones de trabajoLos ediles acuerdan abordar otros problemas como la falta de agua o la despoblación

El segundo punto de vista, que abanderaron los alcaldes de Pego y Orba, Enrique Moll e Ignasi Cervera, pasa por empezar a trabajar «desde ya, porque hay que acordar posturas y estar preparados por si la resolución es negativa finalmente».

Ambos ediles fueron un poco más allá y plantearon la posibilidad de presentar modificaciones al proyecto que está valorando el Gobierno. «Debemos defender la propuesta que nos interese a nosotros, no la que han decidido desde Madrid que es la buena para nosotros», insistió Moll. Palabras que respaldó Cervera, «¿quién ha hablado con nosotros para decidir el trazado? Al final se han tenido que presentar alegaciones de algo que nadie nos había preguntado». El munícipe de Orba también recalcó la importancia de tratar el tema a nivel comarcal, ya que «no podemos pensar solo en los pueblos por los que pasa el trazado, también habría que incluir a los que afecta la movilidad, qué pasa con el interior y el norte de la comarca y su conexión a través de infraestructuras».

Primera piedra

El enlace ferroviario sirvió de pretexto para poner la primera piedra de un nuevo proyecto de Xarxa d'Alcaldes. Los ediles reconocieron, de nuevo, que «no existe sentido de comarca, cada uno ha hecho su camino por su cuenta y no sabemos vendernos como una única marca». Por ello decidieron convocar una serie de reuniones para tratar «no sólo los temas del tren de la costa y los sanitarios, también problemas que afecten, de forma global, como puede ser el agua; o a unos pocos, como es el turismo o la falta de servicios en los municipios del interior que están llevando a la despoblación de algunos de ellos». Abogaron por un foro de debate en el que ayudarse a afrontar todo tipo de problemas.