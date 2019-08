Agricultores de Xaló trasladarán sus reclamaciones por la Xylella al Gobierno Unos carteles colocados en una rotonda para expresar el rechazo al método actual frente a la Xylella. / LP Convocan una reunión en el Ayuntamiento con los municipios afectados y avanzan que si no atienden sus peticiones harán una manifestación E. R. XALÓ. Jueves, 29 agosto 2019, 00:21

Los agricultores de Xaló han comenzado ha movilizarse para trasladar de nuevo sus demandas sobre la Xylella fastidiosa a la Conselleria de Agricultura y, además, al Gobierno central, debido a la falta de actuación y organización para combatir esta plaga que está afectando a la Marina Alta.

«No tenemos información, no hay organización y tampoco hay un plan de contención por parte de la Conselleria», comentó ayer Luis Muñoz, portavoz del Colectivo de Agricultores de Xaló. Muñoz comentó que «se habló con la consellera de Agricultura e incluso se le envió una carta pidiendo su dimisión, pero solo dicen y dicen y nunca hacen nada, por eso mismo volvemos a pedir que se hagan las cosas bien y no se abandone a los agricultores».

El problema de la Xylella fastidiosa afecta en un principio a los almendros. La manera que se sigue contra esa plaga es cortar el árbol afectado y hasta un total de 100 metros a la redonda, estén infectados o no los demás arboles. Según el portavoz, el problema esta creciendo, pues ahora está afectando a las cepas de la uva, dejando al pueblo sin otra fuente de ingresos. «Xaló es un pueblo donde la agricultura es muy importante para su economía, ahora si la plaga afecta a los viñedos va a ser un desastre para el pueblo», subrayó.

Muñoz afirmó que, debido a esto, los socios y trabajadores de las bodegas se han sumado a las reivindicaciones. Los agricultores de Xaló han convocado una reunión en el Ayuntamiento con todos los municipios afectados el día 6 de septiembre, a las 20 horas, para debatir y preparar las quejas. «Nos tenemos que unir para hacer piña y que se nos escuche, todos los pueblos afectados vamos a recoger firmas y redactar cartas de nuestras quejas para enviarlas a la Conselleria, a los Ayuntamientos, al Ministerio de Agricultura y al defensor del pueblo», dijo.

Los afectados piden que se les escuche y se atiendan sus demandas. «Incluso los ayuntamientos no nos hacen caso», lamentó Muñoz. Además, el portavoz avanzó que «si nuestras demandas no son escuchadas y no se cede, convocaremos una manifestación donde invitaremos a todos los municipios de la Marina Alta».