Hoy pensaba en todas las veces que asignamos y nos asignamos adjetivos que ineludiblemente acaban en -ista. Existencialista, materialista, activista, europeísta, nacionalista, racionalista. Millones de calificativos para aquellas (no tantas) realidades a las cuales todos creemos tener respuesta. Aunque cuando rasquemos en esos apelativos a veces encontremos argumentos de escasa profundidad. Nuestras respuestas cojean por muchos flancos porque, en realidad, no hay respuestas. Pero no renunciamos. Queremos la vida, la casa, la familia, el sistema político y social perfecto. El que se adapte a nuestra ideología, a nuestro prisma, a nuestra exquisita y fantástica forma de ver el mundo.

Esa búsqueda de perfección la extendemos a todo. También queremos el cuerpo, la actitud, la pose, la imagen perfecta. Y no la alcanzamos. No la encontramos porque todas las vidas, todos los cuerpos, todos los sistemas son imperfectos. Porque los seres humanos somos imperfectos. Solo capaces de generar aquello que ya llevamos dentro. La paz conlleva más paz. El odio más odio. La imperfección lo único que genera es más imperfección. Lo cierto es que eso no es malo. Como dice el Doctor K en la serie 'This is us', «no existe un limón tan agrio que no te permita hacer algo parecido a la limonada». Aunque cada uno tengamos una versión distinta de esa limonada.

Hay otra serie, 'The Affair', que me fascina porque cuenta el mismo romance dos veces en cada capítulo desde el punto de vista de cada uno de los dos protagonistas. Y difiere. Claro que difiere. A lo mejor tendríamos que dejar la perfección de lado. Dejar de buscar el camino que pensamos es el más recto. Los caminos no son horizontales ni las personas tampoco. Como en ese poema de Jesús Lizano que comienza «Mi madre decía: a mí me gustan las personas rectas. / A mí me gustan las personas curvas / las ideas curvas, / los caminos curvos». A eso sí estaría bien aspirar. A soplar y lanzar al aire desde la palma de nuestra mano todos los -istas del mundo. A ser curvos. No perfectos.