El abogado de uno de los ciclistas atropellados en Oliva confía en que el juicio sea en mayo Un ciclista, pasando por la zona de la carretera N-332 donde se produjo el brutal atropello en mayo de 2017. / Tino Calvo El letrado de Scott Gordon apunta que el juzgado ya ha pedido a la forense un informe sobre el alcance de las lesiones y las secuelas que sufren R. G./Ó. DE LA DUEÑA Martes, 5 febrero 2019, 00:50

Casi han pasado ya dos años desde que una joven atropellara con su coche a un grupo de ciclistas de Xàbia que pedaleaban en sus bicis por la carretera N-332, en el término de Oliva. Tres de ellos (Eduardo Monfort, Luis Alberto Contreras y José Antonio Albi) fallecieron y dos todavía sufren las secuelas del brutal accidente. La conductora, que al parecer había consumido alcohol, aún está pendiente de juicio. El abogado de Scott Gordon, uno de los heridos, aseguró que confía en que la vista sea en mayo.

El letrado señaló que una parte importante es la pieza civil y que para ello es necesario «ver el alcance de las lesiones para graduar el delito». Según explicó, al parecer desde el juzgado de Gandia ya le han pedido a la forense que le remita el informe sobre la evolución de las lesiones, que ha sido diferente en el caso de Scott Gordon y en el de Andrés Contreras.

El primero de ellos ha pasado por más de una decena de intervenciones quirúrgicas, la última de ellas en el fémur a cargo del doctor Pedro Cavadas. Y no será la última. Hace unas semanas que ha comenzado los trabajos con el fisio y los primeros ejercicios, pero todavía no puede poner peso ni hacer nada que frene el proceso de curación. Contreras, otro de los ciclistas arrollados por la conductora e hijo de uno de los deportistas que falleció en el brutal accidente, pasó la semana pasada de nuevo por el quirófano por molestias en la rótula.

Todo ello está haciendo que se retrase el informe de la forense y, por tanto, que se dilate la convocatoria del juicio. El abogado recalcó que primero quieren asegurarse de que se tienen en cuenta todas las secuelas que están sufriendo los ciclistas derivadas de las lesiones.

Ese documento se remitirá al Ministerio Fiscal y después se trasladará a las partes para que preparen sus respectivos escritos de acusación. Cuando estén todos esos escritos, se los pasarán a la defensa para prepararse de cara a la vista. Todo este proceso lleva un tiempo y por ello el letrado considera no será hasta mayo cuando se produzca. No obstante, recalcó que la intención de la forense es enviar en breve la documentación.

Respecto a la pieza penal, el abogado señaló que la calificación del fiscal probablemente sea de homicidio imprudente con concurso de delito de lesiones.

«Posible epilepsia focal»

Por su parte, Andrés Contreras reconoció ayer que desconoce la fecha en la que dará comienzo el juicio, pero sabe que será después de que la forense tenga los informes con las secuelas que les han acarreado las heridas. En ese sentido, indicó que sufre una «posible epilepsia focal» a raíz de los hematomas en la cabeza y «lo tienen que estudiar». Ahora trata de hacer «una vida casi normal», pero aún no puede trabajar. Está convaleciente de la última operación y le quedan por delante muchas horas de fisio y de ejercicio. Respecto a la conductora que les atropelló, comentó que «gente conocida me informa sobre ella, pero prefiero no hacer comentarios».

Jaime Escortell, presidente del club Trixàbia y el único que los deportistas que salió ileso del atropello, también admitió que no sabía nada de la posible fecha del juicio.

El proceso sigue, por tanto, en fase de instrucción. Fuentes judiciales indicaron a este periódico que la recopilación de pruebas y testimonios ha finalizado, pero que el magistrado que lleva el caso está a la espera de otros informes. «El juez espera los documentos que elabore el forense judicial, que es el que se tendrá en cuenta».

La sala que lleva el caso quiere asegurarse de que los afectados finalizan el proceso de recuperación para ver qué tipo de secuelas les queda, por lo que entienden que aun faltan «varios meses para la vista». Aún no está decidido, pero todo apunta a que el caso se dirimirá en el Juzgado de Penal de Gandia.

Las mismas fuentes añadieron, por otra parte, que una vez que estén estos informes forenses, el juez instructor cerrará oficialmente la instrucción y acusará a la joven de tres delitos de homicidio imprudente y varios contra la seguridad vial, entre ellos conducir bajo los efectos del alcohol. Lo que no se tendrá en cuenta será el consumo de drogas, ya que en la instrucción se refleja que los análisis de posteriores al accidente «dan valores ínfimos», es «más bien un rastro de días anteriores», aseguraron.