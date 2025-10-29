Voluntarios de las Jornadas SAVE retiran más de 1.200 kilos de residuos en Calp Cerca de una treintena de expertos de nueve universidades nacionales e internacionales participan en un encuentro que une ciencia, responsabilidad social y acción ciudadana

R. D. Calp Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Voluntarios de las Jornadas Internacionales SAVE (Sostenibilidad, Acción, Voluntariado y Entorno) han retirado más de 1.200 kilos de residuos marinos y terrestres en Calp. La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria de Calp y la consultora Lankoa celebraron la segunda edición de esta iniciativa del 23 al 25 de octubre, un encuentro que se consolida como un espacio de transferencia, colaboración y acción en torno a la sostenibilidad, la ciencia y el compromiso ciudadano.

El evento combinó formato híbrido entre el Parque Científico de Alicante, las sesiones online y el entorno del Parque Natural del Peñón de Ifach, manteniendo así su vocación de conectar la reflexión académica con la acción directa sobre el territorio. Durante la inauguración oficial, el Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz Callado, destacó el valor de la iniciativa como ejemplo de cooperación entre universidad, empresa y sociedad civil.

Fue durante el día de la clausura cuando se desarrolló una acción integral por el entorno que incluyó la extracción de residuos marinos del Brut de Ifac y batidas terrestres en la Cala El Racó y las Salinas de Calp. Gracias a la colaboración de administraciones públicas, universidades, empresas, ONG y ciudadanía, se consiguió retirar más de una tonelada de residuos, reafirmando el carácter práctico, participativo y transformador del movimiento SAVE. Las actividades se enmarcaron en una metodología de ciencia ciudadana, mediante la caracterización de residuos y la sensibilización ambiental sobre la conservación de los ecosistemas litorales.

Además de la retirada de residuos en la zona litoral de Calp, también estaba prevista una acción de reforestación en Tarija (Bolivia). Desafortunadamente, tuvo posponerse debido al temporal de lluvias y granizo y finalmente se desarrollará en las próximas semanas junto a las entidades locales colaboradoras.

Durante los tres días de las Jornadas SAVE participaron 27 expertos y expertas de nueve universidades nacionales e internacionales, procedentes de España, Brasil, México, Bolivia, Chile y Ecuador. También tomaron parte representantes de ocho empresas colaboradoras y seis oenegés. Todos ellos compartieron reflexiones, experiencias y buenas prácticas en materia de sostenibilidad, responsabilidad social y transición ecológica. En total, las jornadas reunieron más de 200 participantes entre asistentes presenciales, 'online' y voluntariado ambiental.

A lo largo de las sesiones académicas se abordaron temas como la educación ambiental, la transición energética, la economía circular y la innovación social, destacando experiencias que muestran cómo la cooperación entre ciencia, empresa y ciudadanía puede acelerar la transformación sostenible. Las jornadas permitieron además abordar el 'gap' existente entre sensibilización, ciencia y acción, subrayando la necesidad de que el conocimiento científico se traduzca en acciones transformadoras y soluciones concretas para los desafíos socioambientales actuales.

Los directores de las Jornadas, Josep Tur Vives e Iker Jimeno, valoraron muy positivamente el desarrollo de esta segunda edición, destacando la capacidad de colaboración de las diferentes entidades participantes -desde organismos públicos hasta empresas y ONG- y el fortalecimiento de una red de alianzas que tendrá continuidad y eco en el futuro. Según señalaron, «las principales fortalezas de SAVE son su poder de colaboración, la sinergia entre agentes diversos y su capacidad para convertir el conocimiento en acción. SAVE demuestra que la sostenibilidad solo avanza si se construye colectivamente, uniendo ciencia, responsabilidad social y compromiso ciudadano».