Un saxofonista de Calp gana el premio Art Jove de solistas del Institut Balear de la Joventut El músico recibe 1.500 euros en metálico y 2.000 euros más para sufragar los gastos para participar en un festival de reconocido prestigio

EP Palma Lunes, 20 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

El saxofonista calpino José Miguel Ortiz, ha ganado el certamen de jóvenes interpretes, en la modalidad de solistas, del programa cultural Art Jove 2025 del Institut Balear de la Joventut (IBJove). El concurso se celebró el pasado sábado en el Auditorium de Sa Màniga de Cala Millor (Sant Llorenç des Cardassar), según ha señalado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El premio consiste en 1.500 euros en metálico y 2.000 euros más, que deben destinarse a sufragar todos los gastos de manutención y honorarios del artista para participar en un festival de reconocido prestigio. El IBJove se hará cargo del desplazamiento y del alojamiento.

Ortiz, nacido en Calp en 2002, inició sus estudios musicales de saxofón y, posteriormente, cursó el grado profesional de saxofón y de percusión en el Conservatorio Profesional de Música de Altea. Ha cursado el grado superior de interpretación de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de Baleares con la profesora Beatriz Tirado y, actualmente, el último año de máster de saxofón en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas con el reconocido saxofonista Simon Diricq.

Paralelamente, compagina sus estudios musicales con el grado en Educación Primaria en la Universidad Internacional de Valencia. Ortiz eligió la pieza 'Mi Bailaora', de David Salleras, para la semifinal.

Por otra parte, el jurado reconoció a la saxofonista Paula González Fajardo y a la percusionista Alexia Margaret Wakefield con un segundo premio de 1.500 euros a repartir en partes iguales.

El jurado estaba presidido por el compositor Joan Valent y formado por el clarinetista y director del Conservatorio profesional de Música y Danza Antoni Torrandell de Inca, Marcel·lí Minaya; el clarinetista y director del Conservatorio de Menorca, Antoni Jesús Carrillos; el director de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas de Ciutadella, Andreu Cardona, y el pianista y ganador del certamen de Música para Jóvenes Intérpretes en la Modalidad Solistas Art Jove 2023, Marc Laliga.

En la final también actuaron, fuera de concurso, los jóvenes músicos albaneses participantes del programa de intercambios Art Pertot, una iniciativa del Conservatorio de Inca, de la Universidad de las Artes de Tirana (Albania) y del IBJove, a través del Programa Cultural Art Jove.

De acuerdo con este programa, el IBJove y la Universidad de las Artes de Tirana seleccionan jóvenes intérpretes de música clásica y jóvenes bailarines de su territorio para que hagan un mínimo de dos actuaciones, una en su territorio y la otra en el territorio anfitrión.