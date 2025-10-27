Rosa Montero recibirá el premio La Criminala de Xàbia Negra por su trayectoria Marta Robles, Vicente Garrido y Carmen Corazzini participarán en la octava edición de este festival literario que se celebrará del 7 al 9 de noviembre

La octava edición de Xàbia Negra está a la vuelta de la esquina. Este festival literario se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre y en esta ocasión entregará el premio La Criminala a la escritora y periodista Rosa Montero por su trayectoria, como se ha avanzado este lunes durante la presentación de esta cita literaria plenamente consolidado en el circuito nacional y alcanzará toda la localidad con una gran variedad de actividades para todos los públicos.

El reconocimiento a Rosa Montero será entregado el 7 de noviembre por su original aportación a la novela negra, incorporando elementos relevantes de otros géneros, como la ciencia ficción, y añadiendo su particular mirada sobre la sociedad. La premiada es una de las mejores plumas nacionales, con numerosos reconocimientos a sus espaldas. Ejemplo de ello son el Premio Nacional de las Letras que recibió en 2017 y en 2022 obtuvo la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, así como el Premio Especial en los XXXIII Premios 'El Ojo Crítico' de RNE. El pasado año fue nombrada Officière des Arts et des Lettres de la República Francesa, y este 2025 ha sido galardonada con el Premio Liber 2025 a la autora hispanoamericana más destacada.

Su obra está traducida a una treintena de idiomas, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico y Profesora Honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El festival comenzará el viernes a mediodía, en un entorno inédito en los últimos años como el mercado municipal de Xàbia. Allí, la podcaster Ana Mendoza entrevistará a la criminóloga y personalidad televisiva Carmen Corazzini sobre su libro 'Personas bestias', que retrata a conocidos psicópatas nacionales. El encuentro se grabará en directo como episodio especial del espacio Crónicas de la Rue Morgue, que el año pasado recibió la medalla de oro en los premios IVOOX.

Con respecto al true crime, Vicente Garrido también presentará su última obra, 'Pasión por matar' el sábado 8 en el restaurante Sotavent, tras el vermut literario.

La figura del psicópata criminal forma parte del género, y ha sido tratado tanto en la ficción como en el 'true crime'. Joaquín Camps, premio Azorín de 2019, aborda en su última novela este tipo de personalidad dentro de un ambiente de clase alta. Por otro lado, la presentadora de informativos de Telecinco y criminóloga Carmen Corazzini ha recopilado en su libro más reciente la representación de esta personalidad a lo largo de nuestra historia en sus mejores exponentes, por lo que estarán dispuestos a dar todas las respuestas sobre este fascinante tema.

Marta Robles acudirá a Xàbia Negra para presentar su nueva novela, 'Amada Carlota', que supone la última entrega del carismático detective Tony Roures. Escrita a ritmo de thriller, con la elegancia de una buena prosa y una verdad que estremece, la escritora firma su mejor obra.

Nuevas voces del 'thriller'

Sònia Valiente y Javier Alandes, dos de las últimas voces del género criminal español, charlarán en torno al ingrediente estrella de la literatura actual, el thriller, que ellos combinan en diferentes variables. Alandes presenta 'El rey de bronce', donde opta por mezclar el thriller de aventuras con el mundo del arte universal. Valiente, por su parte, cruza elementos dramáticos como el olvido con otros como la geopolítica, el desastre climático o la inteligencia artificial.

Además, el festival ofrece una amplia variedad de actividades, entre las que destacan los clubs de lectura, en castellano y valenciano, que corresponderán a los autores Joaquín Camps con 'La oscuridad que habita en mí 'y Natalia Gisbert, que presenta la novela ganadora del premio millor novel.la Valencia Negra 2025, 'Després del salt'. Estos actos se producirán en la biblioteca municipal del centro y en la Casa del Cable.

Tampoco faltarán citas clásicas del festival, como el vermut literario que se celebrará la mañana del sábado 8 en el restaurante Sotavent. Se trata de una actividad distendida donde los invitados cuentan anécdotas increíbles que no suelen escucharse en actos literarios. Como novedad este año, se ha programado durante todo noviembre una exclusiva yincana criminal que resuelve un misterio en la biblioteca. También habrá tres encuentros exclusivos en los centros educativos de Xàbia, en los alumnos podrán disfrutar de una inmersión en un género narrativo lleno de misterios y desafíos.

El director de Xàbia Negra, Santiago Álvares, y la edil Mavi Pérez. LP

Como colofón al festival, el domingo 9 por la mañana, Xàbia Negra recupera la ruta teatralizada de 'La criminal', un personaje histórico asociado a la localidad, en una experiencia memorable. Además, en la casa de la cultura, cuatro autores participarán en la batalla de escritores, durante la cual tendrán que escribir una historia con diferentes ingredientes en tan solo cuatro minutos, que luego votará el público. Cerrará el programa la entrega de premios del concurso cortometrajes exprés.

En total se presentan 19 actividades, para todos los públicos y en diversos lugares de la población, para disfrutar de un fin de semana memorable.

La edil de Cultura de Xàbia, Mavi Pérez, ha manifestado su entusiasmo por el carácter multidisciplinar del festival, que reúne a numerosos autores y autoras de reconocido prestigio. Ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las distintas actividades, entre ellas la del original vermut literario, y ha recordado que las bibliotecas municipales permanecerán abiertas durante todo el fin de semana.

Por su parte, el director de Xàbia Negra, Santiago Álvarez, ha subrayado que «esta nueva edición continúa explorando el carácter único de la localidad como lugar de disfrute de ocio y de la cultura, y todas las actividades del festival inciden en este mismo aspecto, distintivo del festival. La gente acude a Xàbia Negra a pasarlo bien pero también a descubrir y aprender». Además, ha agradecido al equipo de gobierno municipal «su decidida apuesta por la cultura, en unos tiempos en que es más necesario que nunca».