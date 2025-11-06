Rescatan en helicóptero a una senderista herida cerca de la cima del Penyal d'Ifac La joven sufre una caída y se le sale el hombro cuando iba por la senda con un grupo de amigos

Una senderista tuvo que ser rescatada ayer miércoles en helicóptero tras resultar herida mientras recorría con un grupo de amigos una senda del Penyal d'Ifac, en Calp. Así lo han indicado este jueves fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Poco después del mediodía, la joven, de 24 años de edad, se resbaló. En la caída se le salió el hombro. Además, empezó a sentir mareos y ganas de vomitar, de manera que sus acompañantes alertaron a emergencias.

El Consorcio recibió el aviso a las 12.31 horas. De inmediato, movilizó el helicóptero Alpha 01 y al grupo de rescate en montaña, que de inmediato se dirigieron al peñón.

Una vez allí, un rescatador bajó con el arnés hasta donde se encontraba la senderista herida. Tras asegurarla, izaron a la joven hasta el helicóptero por medio de la grúa y desde allí se dirigieron a la helisuperficie que hay en la base del Penyal d'Ifac, donde esperaban los servicios sanitarios para atender a la herida.