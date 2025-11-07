PP y Compromís sacan adelante la bajada del IBI en Ondara El pleno aprueba el la reducción del tipo impositivo propuesta por los populares, pero sólo afectará al rústico como pedían los nacionalistas | El gobierno en minoría del PSPV vota en contra

Los dos partidos de la oposición de Ondara, PP y Compromís, han sacado adelante la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El pleno extraordinario ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal propuesta por los populares, pero aceptando la enmienda presentada por los nacionalistas para que la reducción sólo afecte al urbano, cuyo tipo impositivo pasará del 0,74% al 0,62%. En el caso de los inmuebles rústicos, se mantendrá en el 0,85%.

Compromís presentó la enmienda para matizar la propuesta inicial del PP. Según argumentaron los nacionalistas, la revisión catastral de 2012 provocó un incremento notable en el valor de los inmuebles urbanos, hecho que ha repercutido en una mayor carga fiscal para la ciudadanía. Por eso, consideraban «acertada» la rebaja de ese tipo, pero rechazaban aplicar la misma reducción a los bienes rústicos, puesto que «no sufrieron ninguna revalorización similar» y, por lo tanto, la medida sería «injustificada y perjudicial para las arcas municipales».

Su enmienda acordaba mantener el tipo rústico en el 0,85% actual, con el objetivo de evitar una mengua de ingresos que comprometa inversiones prioritarias como la nueva Relación de Puestos de trabajo (RLT) o las ayudas sociales. Esta puntualización fue aceptada por el PP. El impacto de la enmienda se ha cuantificado en 41.000 euros.

El equipo de gobierno del PSPV votó en contra. Los socialistas defendieron su oposición a la bajada del IBI argumentando «responsabilidad fiscal» para mantener los tipos actuales y asegurar la continuidad de los servicios municipales y las ayudas sociales. El alcalde, José Ramiro, pidió a Compromís «una reflexión» y una «abstención para que el pueblo pueda avanzar», apelando a hacer «políticas de izquierdas y progresistas» ante las políticas de derechas del PP «como bajar el IBI».

El primer edil alertó de que esta medida puede poner en riesgo la capacidad del ayuntamiento para mantener los servicios públicos fundamentales. La propuesta de reducción de los tipos impositivos del IBI comportará, según el informe de Secretaría de Intervención, una disminución estimada de 431.902,57 euros en los ingresos municipales, que al final se quedará en 390.000 euros con al tener en cuenta la enmienda de Compromís.

Según explicó, a pesar de que Ondara dispone de 6 millones de euros en el banco, 4 millones están bloqueados por las reglas fiscales y no pueden ser gastados. «El ayuntamiento tiene que sobrevivir con los ingresos anuales, no con los ahorros», remarcó y añadió que «ahora mismo no es viable» rebajar el IBI.

El portavoz de Compromís, Lluís Fornés, defendió la propuesta de bajada del IBI urbano como una medida coherente con la política fiscal aplicada en años anteriores y beneficiosa para la mayoría de las familias de la localidad. El nacionalista recordó que en 2023 se justificó la subida de este impuesto para garantizar los servicios municipales y que ahora, en 2025, se propone una reducción que afecta positivamente la gran mayoría de la población.

Además, Fornés criticó que no se invitara a Compromís a participar en la elaboración de los presupuestos municipales en años anteriores.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Àlex Hernández, incidió en la viabilidad de la propuesta de bajada del IBI urbano, apoyándose en el informe de intervención municipal, que confirma que sí es posible aplicar la reducción, a pesar de que requerirá ajustes en determinadas partidas presupuestarias, como el capítulo 2 (gastos corrientes) y el capítulo 4 (transferencias). Asimismo, destacó un punto clave del informe: la liquidación pendiente de la concesión del servicio de agua con Aguas de Valencia, que asciende a 253.000 euros. Según el popular, esta deuda «no se comunicó con transparencia en el momento en que todos los grupos votaron a favor de la desprivatización del servicio». Y criticó que ahora se utilice esta deuda como argumento para no bajar el IBI. «Vosotros habéis gastado el dinero en el que os ha dado la gana, y ahora decís que no se puede bajar el impuesto porque hay que pagar el agua», subrayó Hernández.

Por su parte, el edil del PP Agustí Vaquer aportó datos económicos para justificar «la necesidad de bajar el IBI urbano y frenar el incremento constante de la presión fiscal sobre la ciudadanía de Ondara». Según detalló, los ingresos tributarios del ayuntamiento han aumentado un 38% en los últimos ocho años mientras que la renta disponible de las familias ha crecido mucho menos, un 18%. «Cada año se piden más ingresos, más impuestos, pero la gente no puede seguir pagando a este ritmo», concluyó.