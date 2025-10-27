El Pego, a un punto del líder tras ganar al CDSB Ontinyent

J. Zamora Pego Lunes, 27 de octubre 2025, 17:50 Comenta Compartir

La sexta jornada de la Primera FFCV dejó sensaciones encontradas para los equipos de la Marina Alta. El Pego CF consiguió una victoria vibrante ante el CDSB Ontinyent que le deja a un punto del líder, el Dénia no pasó del empate en casa frente al Enguera, mientras que el Teulada-Moraira logró un importante triunfo fuera de casa en el campo del Almoradí.

El Pego CF fue el gran protagonista de la jornada tras vencer por 3 a 2 al CDSB Ontinyent en un partido lleno de emoción y alternativas. El héroe del encuentro fue Omar, autor de dos goles que dieron el triunfo a los de Javi Signes.

Los pegolinos se marcharon al descanso con una ventaja de 2 a 0, pero en la segunda mitad los visitantes reaccionaron y consiguieron empatar el partido. Cuando parecía que el choque acabaría igualado, el conjunto rojillo se volcó en ataque y consiguió el gol de la victoria prácticamente sobre el tiempo cumplido, desatando la euforia entre jugadores y afición.

Con este triunfo, el Pego CF se coloca a solo un punto del nuevo líder, el Racing Algemesí, tras una jornada en la que los otros dos equipos de cabeza, Gandia y Llutxent, no pasaron del empate.

Por su parte, el Dénia no pudo pasar del empate sin goles en casa ante el Enguera, en un partido donde los errores superaron a los aciertos. Los pocos aficionados que acudieron al campo Diego Mena presenciaron un encuentro plano y sin ocasiones claras.

Los locales tuvieron más posesión del balón, pero carecieron de profundidad. Solo algunas acciones por banda de Ángel crearon cierto peligro, aunque sin encontrar rematador. El Enguera, muy bien ordenado en defensa, apenas sufrió en todo el partido. Antes del descanso, los visitantes se quedaron con uno menos por la expulsión de Albuixech tras una dura entrada sobre Gregorio.

En la segunda mitad, pese a jugar con superioridad numérica, los de José Cabe no encontraron la manera de romper la defensa rival. El susto llegó con un error del portero local, que entregó el balón al delantero visitante, pero este lo envió por encima del larguero.

En el Grupo IV, el Teulada-Moraira sumó una valiosa victoria a domicilio por 2 a 3 ante el Almoradí en un choque muy competido. Los de Juan Ribes 'Coca' se adelantaron pronto, con un gol de Rafa Bordes en el minuto 6, y dispusieron de ocasiones para aumentar la ventaja antes del descanso, aunque el marcador se mantuvo 0 a 1.

Nada más comenzar la segunda parte, el Almoradí empató. Sin embargo, Coco, que había ingresado en el descanso, volvió a adelantar a los teuladinos. El encuentro se convirtió en un toma y daca constante, y en los minutos finales llegaron dos goles más, uno por cada equipo, cerrando así el marcador con un merecido triunfo para los visitantes.

Este resultado permite al Teulada-Moraira romper su racha de derrotas y sumar tres puntos muy importantes para recuperar sensaciones y confianza en la competición.

