Pedreguer rehabilitará la Musical con un presupuesto de 1,4 millones El pleno da luz verde al proyecto, que ahora se someterá a información durante 20 días antes de licitar las obras

R. D. Pedreguer Viernes, 31 de octubre 2025, 17:06 Comenta Compartir

Pedreguer rehabilitará el edificio 'Centro Artístico Musical' con un presupuesto de ejecución de 1.434.786,20 euros. El pleno aprobó anoche el proyecto, que ahora se someterá a información durante un periodo de 20 días hábiles y después se procederá a la licitación de las obras.

Los trabajos consistirán en la rehabilitación integral del edificio, aunque se mantendrán las fachadas principales ya que está protegidas. Se dejarán las plantas existentes, creando un nuevo núcleo de comunicaciones accesible, habilitando espacios a doble altura y abiertos al exterior. El proyecto promueve el uso de la música en planta primera y 'cambra'. La cafetería estará en la planta baja, con una zona habilitada en su interior para conciertos, y se conectará el edificio con el contiguo.

El proyecto abarca dos edificios. Uno se destinará a la música, cumpliendo así el deseo de las personas que lo cedieron al Ayuntamiento, los hermanos Comes, y a cafetería. El otro albergará una oficina de turismo o un punto de información y encuentro.

Por lo que respecta al 'Centro Artístico Musical', la planta baja plantea un espacio cubierto a doble altura conectado directamente al exterior, que sirva como hall y conexión con el núcleo de comunicaciones y cafetería, así como con el punto de información. Este núcleo de comunicaciones dispondrá de escalera y ascensor. También dará acceso a un almacén en planta baja y a los lavabos en las plantas superiores.

La cafetería contará con espacio de bar, escenario de conciertos y aseos para los clientes, así como cocina y espacio de almacén propios. En la primera planta habrá una sala de música con acceso al balcón de fachada y en la 'cambra', una sala polivalente.

Temas

Pedreguer