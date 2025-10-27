Óptica Benjamín, L'Ambigú y Atmòsfera Sport ganan los Premis Clau de El Verger Estos galardones, en su primera edición, reconocen el talento y la dedicación del tejido empresarial de la localidad

R. D. El Verger Lunes, 27 de octubre 2025, 19:29

Los Premis Clau de El Verger ya tienen ganadores. En esta primera edición, Bejamín Almiñana, de Óptica Benjamín, ha obtenido el galardón a la trayectoria; el reconocimiento a la empresa emprendedora ha recaído a Juan José Pérez, con L'Ambigú; y en la categoría de comercio de proximidad se ha premiado a Júlia Mas, por Atmòsfera Sport.

La Casa de Cultura de El Verger acogió la entrega de estos galardones impulsados por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de El Verger. Su objetivo es reconocer la trayectoria, la innovación y la aportación al municipio de sus comercios y empresas locales, su talento y dedicación.

El acto reunió a representantes del tejido empresarial y comercial del municipio, miembros de la corporación municipal y público en general, en un ambiente de celebración y de orgullo por el dinamismo del comercio local. Durante la ceremonia se proyectaron las entrevistas de los finalistas de cada categoría y se dieron a conocer los nombres de las empresas ganadoras.

Los galardones fueron entregados por el alcalde, Basili Salort; la edil de Comercio, Promoción Económica y Fomento del Trabajo, Cristina Escortell; y Salvador Mullor, presidente de COVER (Comerç del Verger). Con los Premis Clau, el consistorio reafirma su compromís con el emprendimiento, la innovación y el comercio de proximidad, destacando el valor de las personas que, día a día, hacen crecer la economía local y dan vida en las calles del pueblo.

La regidora destacó en su intervención que «los Premis Clau no solo son un reconocimiento, sino también una manera de recordar que cada negocio es esencial para la vida económica y social de nuestro pueblo». Escortell les dio las gracias «por apostar por el comercio local y para hacer que comprar y consumir en El Verger sea siempre una experiencia de calidad y proximidad».

Por su parte el alcalde subrayó la importancia del comercio como motor económico y social del municipio. «Estos premios reconocen el esfuerzo, la inventiva y la pasión, no solo de finalistas y ganadores y ganadoras, sino de todas aquellas personas que cada día abren la persiana, cargan la furgoneta de herramientas o ponen en marcha a deshora su ordenador para sacar cuentas y hacer facturas», recalcó Basili Salort y añadió que «sois una parte imprescindible de El Verger y el Ayuntamiento seguirá, como hasta ahora, dando apoyo a nuestras empresas y comercios para que sean el latido de todo un pueblo».

El jurado de esta primera edición estuvi formado por Rosario Donderis, gerente de Creama; Carolina Vallés, presidenta de Jovempa Marina Alta; Javier Ribes, coordinador del área de empresas de Creama; Àngel Mateo (ADL de El Verger; Salvador Mullor, presidente de COVER; y Juan Pablo Signes (director de BNI Marina Alta). La velada finalizó con la tradicional foto de grupo de los premiados y premiadas junto con las autoridades locales y un cóctel de celebración, en el que participantes y asistentes compartieron impresiones sobre el presente y el futuro del comercio del municipio.