Las obras realizadas días atras en la plaza de toros. LP

Ondara instala puntos de drenaje en la plaza de toros

La actuación, consensuada con la Comissió de Bous, tiene como objetivo evitar la acumulación de agua cuando llueve

R. D.

Ondara

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Ondara ha instalado cuatro puntos de drenaje en la plaza de toros. La Concejalía de Obras y Servicios, que dirige Miguel Gomis, ha ejecutado estas obras de mejora en La Joya Levantina con el objetivo de evitar la acumulación de agua cada vez que llueve, según han informado este viernes desde el consistorio.

Los trabajos ejecutados por la brigada municipal han consistido en la creación de cuatro puntos de drenaje en las zonas más inundables del recinto, con canalizaciones subterráneas para facilitar la recogida de las aguas pluviales. En la parte superior se han instalado rejillas metálicas, que permiten el paso del agua hacia las canalizaciones.

Estas rejillas estará debidamente cubiertas durante los espectáculos y actos que se realizan en la plaza para garantizar la seguridad y la funcionalidad del espacio. Además, la infraestructura creada permitirá la instalación de bombas de evacuación para extraer el agua con mayor rapidez en caso de lluvias intensas.

La intervención se ha llevado a cabo de forma consensuada con la Comissió de Bous d'Ondara, que ha colaborado en la identificación de los puntos más sensibles a inundarse. Miguel Gomis ha remarcado que «esta actuación responde a una necesidad. Según ha explicado, «con esta intervención, mejoramos la funcionalidad de la plaza y garantizamos que se pueda utilizar con normalidad en cualquier época del año».

Por su parte, el alcalde, José Ramiro, ha destacado que «esta obra es una muestra de cómo, desde el Ayuntamiento, actuamos para resolver problemas prácticos». El primer ha edil ha puesto de relieve que la plaza de toros es un «espacio emblemático para Ondara y estas mejoras aseguran que continúo siendo un lugar seguro y preparado para acoger actividades».

