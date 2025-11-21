Ondara elevará a pleno un presupuesto «de resistencia» de 8,5 millones Las cuentas para 2026 elaboradas por el gobierno en minoría del PSPV están marcadas por la contención y la protección social ante la caída de ingresos por la rebaja del IBI

El equipo de gobierno del Ondara, donde manda en minoría el PSPV, elevará al pleno del próximo jueves el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 8,5 millones de euros. Las cuentas del próximo año experimentan una reducción del 17% respecto a las del actual ejercicio, lo que se traduce en 1,75 millones menos. El ejecutivo local ha calificado el documento como «presupuesto de resistencia», condicionado por la modificación a la baja del tipo impositivo del IBI aprobada por la oposición (PP y Compromís), que supone una pérdida de 395.000 euros en recaudación y obliga a recortar inversiones y gasto corriente.

El alcalde, José Ramiro, ha lamentado que la rebaja del IBI «impuesta por la oposición» ha generado «una caída de ingresos muy importante que no puede compensarse con otras figuras tributarias ni con plusvalías o licencias». A esto se añade la desaparición de ingresos extraordinarios como la venta patrimonial de 2025 (1,2 millones) y el fin del canon de Aigües de València (60.000 euro).

A pesar de ese recorte, los socialistas aseguran que no se tocarán las líneas rojas e innegociables para proteger los servicios esenciales, que son las áreas de Cultura, Educación, Bienestar Social y Escuelas Deportivas. Se mantiene la plantilla municipal y la de la empresa pública SINMA, que asumirá los trabajadores de la concesionaria de aguas. Además, se garantizará la gratuidad del comedor y las extensiones horarias de la Escoleta Municipal.

Las subvenciones a entidades sociales no solo se mantienen, sino que suben hasta 446.700 euros, un 225% más, incluyendo el convenio con la Asociación Escuelas Deportivas por 270.000 euros. «Proteger el tejido social y el deporte base es irrenunciable», ha remarcado Ramiro. Las partidas de las concejalías se reducen en 55.000 euros, lo cual supone una rebaja media del 8%.

La contención es drástica en inversiones, con solo 97.500 euros, lo que implica una rebaja del 63%. Ese dinero irá destinado a mejoras en edificios municipales, la adquisición de un vehículo, mobiliario y obras menores. También se reduce el gasto corriente en 431.000 euros, gracias al ahorro energético, el fin de alquileres (Casa Català) y ajustes en mantenimientos.

El gobierno local no descarta usar remanentes para obligaciones como la liquidación del contrato de aguas, pero advierte que la falta de ingresos supone renunciar a proyectos estratégicos. Entre ellos ha apuntado mejoras laborales, nuevas instalaciones deportivas o inversiones que requieran aportación municipal.

José Ramiro ha agradecido la tarea técnica para cuadrar un presupuesto «tan condicionado». El alcalde ha subrayado que «este presupuesto es la prueba que las decisiones populistas tienen consecuencias. Hemos tenido que recortar en inversiones para mantener servicios esenciales y no dejar nadie atrás».