Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 1.177.224,39 euros a un acertante en un municipio de 3.500 habitantes
Ana Sala y Juan Manuel del Pino. LP

Juan Manuel del Pino dimitirá cuando se aprueben los presupuestos de Calp

El primer teniente de alcalde cree que tras más de seis años dedicados al servicio público ha llegado el momento del relevo

R. D.

Calp

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:08

Comenta

Juan Manuel del Pino, primer teniente de alcalde de Calp, renunciará a su acta de concejal en cuanto tenga lugar la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2026. Así lo ha anunciado Somos Calpe, formación de la que el edil es número dos.

Esta dimisión llega después más de seis años dedicados al servicio público. Del Pino cree que, tras todo este tiempo, ha llegado el momento de dar el relevo. Según ha reconocido, inició esta legislatura «con mucha ilusión, pero sin saber si la iba a poder agotar». El concejal ha remarcado que considera que «es el momento más oportuno para marcharme, con sentimientos encontrados, ya que mantendré, indeleble, el recuerdo de una de las etapas más bonitas de mi vida».

Juan Manuel también ha querido trasladar su agradecimiento a la ciudadanía. Ha dado las gracias a «todas las personas que en las elecciones de 2023 confiaron en la candidatura de Somos Calpe y a quienes han acompañado nuestro proyecto estos años». Asimismo, ha reconocido que para él ha sido muy importante poder mostrar mi apoyo a Ana Sala. «Somos Calpe me ha hecho seguir creyendo en la política municipal, pero ha llegado la hora de que otra persona tome el testigo».

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha puesto en valor la trayectoria y el compromiso de su número dos. «Juan Manuel ha estado a mi lado y al lado de Somos Calpe desde el minuto cero, es el concejal que todo equipo de gobierno serio querría tener en sus filas». De él ha destacado que ha sido «un primer teniente de alcalde leal, elegante y conciliador, que ha sacado adelante sus concejalías con rigor y con cariño hacia nuestro municipio. He sido muy afortunada de tenerle a mi lado todo este tiempo».

Desde su partido ha expresado su agradecimiento y orgullo por estos años de trabajo compartido y por su dedicación a Calp y a sus vecinos. Según han remarcado aunque cierre ahora esta etapa institucional, siempre formará parte de Somos Calpe y de su proyecto, aunque ya no esté en primera línea de la política municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  6. 6 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  7. 7 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  8. 8 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  9. 9 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Juan Manuel del Pino dimitirá cuando se aprueben los presupuestos de Calp

Juan Manuel del Pino dimitirá cuando se aprueben los presupuestos de Calp