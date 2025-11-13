Juan Manuel del Pino dimitirá cuando se aprueben los presupuestos de Calp El primer teniente de alcalde cree que tras más de seis años dedicados al servicio público ha llegado el momento del relevo

R. D. Calp Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Juan Manuel del Pino, primer teniente de alcalde de Calp, renunciará a su acta de concejal en cuanto tenga lugar la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2026. Así lo ha anunciado Somos Calpe, formación de la que el edil es número dos.

Esta dimisión llega después más de seis años dedicados al servicio público. Del Pino cree que, tras todo este tiempo, ha llegado el momento de dar el relevo. Según ha reconocido, inició esta legislatura «con mucha ilusión, pero sin saber si la iba a poder agotar». El concejal ha remarcado que considera que «es el momento más oportuno para marcharme, con sentimientos encontrados, ya que mantendré, indeleble, el recuerdo de una de las etapas más bonitas de mi vida».

Juan Manuel también ha querido trasladar su agradecimiento a la ciudadanía. Ha dado las gracias a «todas las personas que en las elecciones de 2023 confiaron en la candidatura de Somos Calpe y a quienes han acompañado nuestro proyecto estos años». Asimismo, ha reconocido que para él ha sido muy importante poder mostrar mi apoyo a Ana Sala. «Somos Calpe me ha hecho seguir creyendo en la política municipal, pero ha llegado la hora de que otra persona tome el testigo».

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha puesto en valor la trayectoria y el compromiso de su número dos. «Juan Manuel ha estado a mi lado y al lado de Somos Calpe desde el minuto cero, es el concejal que todo equipo de gobierno serio querría tener en sus filas». De él ha destacado que ha sido «un primer teniente de alcalde leal, elegante y conciliador, que ha sacado adelante sus concejalías con rigor y con cariño hacia nuestro municipio. He sido muy afortunada de tenerle a mi lado todo este tiempo».

Desde su partido ha expresado su agradecimiento y orgullo por estos años de trabajo compartido y por su dedicación a Calp y a sus vecinos. Según han remarcado aunque cierre ahora esta etapa institucional, siempre formará parte de Somos Calpe y de su proyecto, aunque ya no esté en primera línea de la política municipal.