Jornadas Calp Blau: Más de 200 voluntarios recogen 1.800 kilos de residuos La iniciativa, enmarcada en la segunda edición del evento, se desarrolla en el entorno del Parque Natural del Peñón de Ifach

R. D. Calp Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

Las II Jornadas Medioambientales del Mar 'Calp Blau', organizadas por el ayuntamiento entre el 5 y el 8 de noviembre, concluyeron con una exitosa jornada de limpieza del litoral que reunió a más de 200 voluntarios en una acción simultánea terrestre y submarina. Coordinada por Protección Civil y con la colaboración de buceadores especializados del IMEDMAR-UCV, la iniciativa se desarrolló en el entorno del Parque Natural del Peñón de Ifach y en ella se retiraron 1.800 kilos de residuos.

Entre el material recogido por los voluntarios destaca 1.080 kilos de redes y cuerdas, 180 kilos de metales y latas y la misma cantidad de peso en vidrio y cerámica. En cuanto a plásticos y envases, retiraron 144 kilos y hasta 216 kilos sumaron otros residuos como papel, cartón y colillas.

La actividad pone de relieve el valor del compromiso de la ciudadanía en la protección del ecosistema costero y la necesidad de continuar promoviendo acciones de sensibilización ambiental. Tras la limpieza, los voluntarios disfrutaron de una fideuà popular elaborada por la Cofradía de Pescadores con Peix de Calp, en una jornada festiva amenizada por el DJ Illan Nicciani.

Además de la acción directa en el litoral, las jornadas 'Calp Blau' ofrecieron un completo programa de divulgación científica y educación ambiental. La Sede Universitaria de la Universidad de Alicante en Casa Nova acogió durante tres días ponencias a cargo de expertos de la Universidad de Alicante, IMEDMAR-UCV, Instituto de Ecología Litoral, Fundación Oceanogràfic, Sea Shepherd España, técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente (VAERSA) y del Ministerio para la Transición Ecológica, entre otros.

Los temas abordados incluyeron la conservación de especies como la Pinna nobilis, la protección de la Posidonia oceánica, la reducción de residuos marinos, la implicación ciudadana en la vigilancia ambiental o modelos de gestión de playas y sostenibilidad marina. Con el lema «Resiliencia y Acción por el Litoral de Calp», esta segunda edición consolida estas jornadas como un espacio de encuentro entre ciencia, ciudadanía y administración pública, orientado a fortalecer la protección del mar y su biodiversidad.