El Jávea no puede con un buen Independiente Alicante

Xàbia Lunes, 8 de diciembre 2025

La jornada en la Lliga Comunitat deja la derrota del CD Jávea en su propio feudo, donde perdió por 1 a 2 ante un buen Independiente Alicante. El arranque del encuentro fue frenético, con los dos equipos que no dudaron en buscar el área rival. El 0 a 1 llegó en una jugada por la derecha, centro raso y Felipe marcó a puerta vacía.

Minutos más tarde empataron los locales en una jugada a balón parado. Una pase preciso de Edu fue rematado de cabeza por Joan Signes. Tras la igualada, el partido discurrió sin claras ocasiones.

A la media hora, en un acercamiento aislado, los visitantes se adelantaron en una falta que remató Héctor de cabeza. Al descanso llegó con el 1 a 2 a favor de los alicantinos.

La segunda parte comenzó sin cambios. Los de Ivorra dominaron el juego, pero no crearon ocasiones claras de gol. Su juego abierto por bandas provocó centros a cargo de Adrián y Maverick que no encontraron rematador. El sistema defensivo de los visitantes rayó a una gran altura.

Al final, se consumó la derrota para un CD Jávea que quiso pero que no pudo. La ansiedad volvió apropiarse de los jugadores de Ivorra, que no estuvieron acertados a la hora del remate.

Señalar que el técnico rojiblanco, pese a haberse sometido a una intervención quirúrgica, estuvo en el banquillo junto a sus hombres.

Rey del empate

Por su parte la UD Calpe sigue sin poder ganar. De hecho, este equipo es el rey del empate, ya que ha sumado ocho esta temporada. En el partido que disputó en el campo de La Murta de Xàtiva ante el Olímpic, hubo reparto de puntos tras marcar cada formación un gol.

La plantilla calpina mostró una cara totalmente diferente a la que se vio en Oliva en la Nostra Copa. Jugó con mucha disciplina y de una forma ordenada. Durante la primera mitad, la igualdad fue total, con el equipo local chocando una y otra vez ante la defensa visitante.

En la segunda parte, los locales siguieron insistiendo en su ataque mientras que los calpinos solo crearon peligro en jugadas a balón parado. En el minuto 77, Adrián remató de cabeza y el meta local no estuvo acertado, entrando el esférico en las mallas. Tras el 0 a 1, el Olímpic se volcó sobre el área de la UD Calpe y en el minuto 90 Kouma resolvió un balón muerto en el área local, logrando el tanto del empate final.