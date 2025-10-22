El Hospital de Dénia, premiado en los Top 20 por su excelencia en el área de corazón El centro sanitario también fue nominado en el ámbito de Gestión Hospitalaria Global

El Hospital de Dénia ha sido galardonado en la categoría de Área de Corazón en la última edición de los Premios Top 20. Además, el centro fue nominado en el Premio a la Gestión Hospitalaria Global, consolidando su posición como uno de los hospitales más destacados del país en materia de calidad asistencial.

El reconocimiento fue recogido por el gerente del Departamento de Salud de Dénia, Juan Puig Larrosa, acompañado del director médico, Alexandre García Escrivá, y el jefe del Servicio de Cardiología, Alfonso Valle Muñoz.

García Escrivá ha destacado que «ha sido un honor que se haya concedido este premio y la nominación en un área tan importante como es la gestión global». Además, ha subrayado que «queremos seguir en esta línea y que se reconozca todo el esfuerzo que estamos haciendo».

El director médico del hospital ha puesto de relieve que «para la obtención del premio se ha valorado la actividad de nuestra unidad de cardiología, que no sólo realiza cateterismos e intervencionismos, sino que también destaca por la calidad asistencial, los buenos tiempos de espera y la baja demora».

Los Premios Top 20, con más de dos décadas de trayectoria, analizan el rendimiento de más de 200 centros sanitarios españoles mediante una treintena de indicadores objetivos. El programa distingue a los hospitales con mejor funcionamiento, calidad y eficiencia asistencial, teniendo en cuenta factores como la gestión de la estancia hospitalaria, la cirugía sin ingreso, los reingresos, las complicaciones y la mortalidad ajustada a riesgo.

A lo largo de los años, el Hospital de Dénia ha acumulado numerosos reconocimientos Top 20. En 2024 fue premiado en la categoría de Salud de la Mujer, y en 2022 destacó con cuatro galardones en Gestión Hospitalaria Global, Sistema Nervioso, Respiratorio y Riñón y Vías Urinarias. Estos logros consolidan su reputación dentro del sistema sanitario español.