El gobierno de Ondara propone suspender temporalmente las licencias para viviendas-apartamento La medida responde al incremento significativo de solicitudes para convertir locales de planta baja en viviendas, porque este año el 37,5% de las peticiones han sido de este tipo

R. D. Ondara Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:01

El gobierno en minoría del PSPV en Ondara lleva al pleno municipal de este jueves la propuesta de suspensión de licencias urbanísticas y declaraciones responsables con certificación por ECUV (Entidades Colaboradoras de la Administración Valenciana en la Verificación Urbanística) para el uso de vivienda-apartamento. La medida responde al incremento significativo de solicitudes para convertir locales en planta baja en viviendas, especialmente en la modalidad de vivienda-apartamento. Según el informe técnico municipal, durante este 2025, el 37,5% de las solicitudes de nueva vivienda han estado para este tipo de conversión, y el 66% de ellas corresponden a viviendas-apartamento.

Este tipo de vivienda, con una superficie mínima de 24 metros cuadrados, no está regulado específicamente en las normas urbanísticas del Plan General de Ondara. Este hecho ha motivado la necesidad de una modificación puntual de la normativa para definir las condiciones y garantizar una ordenación urbanística adecuada. Para facilitar el estudio y tramitación de esta modificación, el ejecutivo propone suspender durante un año la concesión de licencias urbanísticas y declaraciones responsables con certificación ECUV para viviendas-apartamento en todo el término municipal.

El alcalde, José Ramiro, ha explicado que «la conversión de locales en viviendas-apartamento es una realidad creciente que requiere una respuesta clara desde el urbanismo municipal». Según ha remarcado, «no podemos permitir que se consolide una tipología de vivienda que no está regulada adecuadamente y que puede generar problemas de convivencia, salubridad o accesibilidad».

Además, el primer edil ha añadido que «la suspensión temporal nos permitirá estudiar con rigor las condiciones que tienen que cumplir estas viviendas y garantizar que el desarrollo urbanístico de Ondara sea ordenado, sostenible y respetuoso con los derechos de los vecinos».

La propuesta contempla una suspensión de un año, con posibilidad de prórroga, que afectará todo el término municipal. Si se aprueba, el acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el tablón de anuncios de la web municipal, y entrará en vigor el día siguiente a su publicación oficial. Con esta iniciativa, el PSPV quiere que el ayuntamiento apueste por una ordenación urbanística responsable y adaptada a las necesidades reales del municipio.