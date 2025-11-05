Fontilles garantizará la alimentación y educación de 30 menores con VIH de un hospital de Mozambique El centro, situado en Chókwè, está dirigido por una religiosa y médica alcoiana que en su infancia visitaba con su padre el sanatorio de la Vall de Laguar

R. D. La Vall de Laguar Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

La Fundación Fontilles dedicará las donaciones obtenidas por su Agenda Solidaria de 2026 a garantizar la educación y la alimentación de los 30 menores con VIH acogidos en el Hospital Carmelo de Chókwè, un distrito rural ubicado en el sur Mozambique y al norte de su capital, Maputo. El centro hospitalario está dirigido por la médica y religiosa alcoiana María Elisa Verdú. Durante su infancia, esta misionera de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con una trayectoria de casi medio siglo de trabajo en África, visitó con su padre en diversas ocasiones el histórico sanatorio de Fontilles en el municipio de la Vall de Laguar.

Chókwè es una de las zonas de Mozambique más afectadas por la pobreza, la tuberculosis y el sida. Además de personas de más edad, el Hospital Carmelo acoge a 23 niñas y 7 niños de entre 0 y 15 años con VIH. Algunos de esos menores fueron abandonados por sus familias y derivados por las autoridades, otros son hijos de mujeres fallecidas en el propio hospital, y otros procedencen de familias sin recursos y en situación de desnutrición.

La iniciativa de la Fundación Fontilles, entidad valenciana que desde 1902 trabaja por la salud y el bienestar de colectivos vulnerables, especialmente afectados por lepra y otras enfermedades desatendidas, tiene como objetivo garantizarles una alimentación sana y completa. También persigue proporcionales la atención médica y el material escolar, los libros y los uniformes necesarios para sus estudios, tanto en el propio hospital, donde los inician, como en la escuela pública, donde los continúan.

La colaboración con el Hospital Carmelo complementa las actividades que Fontilles ya realiza en Mozambique, donde está presente desde 2017 y actualmente desarrolla un proyecto de apoyo al programa nacional de lucha contra la lepra en la provincia de Nampula. La acción, de la que este año se benefician 37.300 personas, pretende la reducción de las discapacidades provocadas por la lepra y otras enfermedades desatendidas, así como la rehabilitación física de los afectados y el apoyo en la generación de ingresos que les ayuden a superar la pobreza.

La rehabilitación física se realiza a través de 80 grupos de autocuidado formados por personas que sufren discapacidades por causas diversas, a quienes un equipo de personal sanitario y fisioterapeutas enseña a prevenir complicaciones y el empeoramiento de su discapacidad. Además, los miembros del grupo reciben capacitación en negocios y los recursos necesarios para impulsar de manera autónoma pequeños proyectos de rehabilitación socioeconómica, como huertos o crianza de aves o ganado.

La Fundación Fontilles es la entidad española referente en la lucha contra la lepra desde la apertura en 1909 del sanatorio San Francisco de Borja, en la comarca de la Marina Alta, en el que a lo largo de su historia recibieron atención cerca de 3.000 pacientes. Es miembro de la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (ILEP) y desde 1986 desarrolla proyectos de cooperación internacional con el objetivo de acabar con la lepra y sus consecuencias, especialmente en niños y niñas, así como con el resto de enfermedades olvidadas ligadas a la pobreza, y apoyar el desarrollo sostenible de las poblaciones afectadas.

La entidad, que recibió en 2007 la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, tiene en marcha 19 proyectos que beneficiarán en 2025 a alrededor de 2.230.000 personas en India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia.