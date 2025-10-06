Un exalumno de Lady Elizabeth School gana el oro en la Final Nacional de Robótica y se clasifica para la Final Internacional en Singapur

EXTRA Lunes, 6 de octubre 2025, 15:11 Compartir

Nos enorgullece anunciar que Javier, antiguo alumno de Lady Elizabeth School, junto a sus compañeros Pedro y Pepe del equipo Gamma Version, ha logrado una victoria extraordinaria en la Final Nacional de la World Robot Olympiad (WRO), celebrada en Cáceres los días 20 y 21 de septiembre.

La WRO es una competición internacional de robótica educativa que acerca a los jóvenes a la tecnología y la ingeniería de forma lúdica y creativa, a la vez que potencia la resolución de problemas y el desarrollo de competencias personales clave.

En la categoría Future Engineers, los participantes deben diseñar, construir, programar y documentar un coche autónomo que complete tres vueltas a un circuito, esquivando obstáculos y finalizando con un aparcamiento en línea en el lugar indicado.

Tras meses de preparación –incluidas las vacaciones de verano–, Gamma Version perfeccionó el coche autónomo con el que ya habían ganado la Final Nacional y conseguido el 7º puesto en la Final Internacional de Alemania en 2022. A pesar de las dificultades técnicas provocadas por la superficie del tapete durante las rondas oficiales, el equipo se mantuvo en segunda posición hasta la penúltima ronda. En un desenlace emocionante, Gamma Version se alzó con la medalla de oro.

Gracias a este triunfo, el equipo se ha clasificado para la Final Internacional de la WRO en Singapur, que se celebrará del 26 al 28 de noviembre de 2025. Javier y su equipo están recaudando fondos para cubrir los gastos de viaje a la final. Si quieres apoyar, puedes donar AQUÍ.

Como antiguo alumno de Lady Elizabeth School, Javier representa el espíritu de innovación, perseverancia y excelencia que caracteriza a nuestra comunidad educativa. Su éxito pone en valor la importancia de la educación en ciencia y tecnología, así como la fuerza del trabajo en equipo y la resiliencia.