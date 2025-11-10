Empates con distinto sabor para el Jávea y la UD Calpe

J. Zamora Xàbia Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

La novena jornada en la Lliga Comunitat de fútbol dejó empates con distinto sabor de boca para los equipos de la Marina Alta. Tanto Jávea como UD Calp sumar un punto en sus enfrentamientos.

El Jávea empató a cero en su feudo ante el Rayo Ibense. En este choque, los hombres de Ivorra volvieron a evidenciar falta de acierto en el remate a portería. El once rojiblanco dominó claramente a su rival, pero los intentos de Maverick, Aliou y Joan no encontraron el premio del gol.

En la segunda mitad, la ansiedad siguió presente en los jugadores locales. Ni cuando el Rayo Ibense se quedó en inferioridad numérica, los delanteros del Jávea consiguieron perforar la portería visitante.

Se llegó al final del partido con el marcador inicial y con un gran susto por un choque fortuito entre Fede e Ivans, que dejó a ambos jugadores tendidos sobre el césped. Aunque en un primer momento parecían recuperados, Ivans se desplomó poco después, obligando a detener el encuentro. La Cruz Roja intervino de inmediato y el futbolista visitante fue evacuado en camilla a un centro hospitalario.

Por su parte, la UD Calpe sumó un nuevo empate, el sexto en nueve jornadas, tras acabar con 1 a 1 en el marcador en su visita al Carcaixent. El partido fue muy disputado de principio a fin. Fue un reflejo de la temporada del equipo calpino: compromiso, solidez y ocasiones, pero también falta de acierto para rematar los partidos.

El conjunto de Toni González arrancó el encuentro con intensidad y se adelantó en el marcador en los primeros minutos, aprovechando una buena acción ofensiva que sorprendió a la defensa local. Sin embargo, el Carcaixent reaccionó bien, empujado por su público, y logró igualar el choque antes del descanso, dejando el duelo completamente abierto.

En la segunda mitad, ambos equipos salieron decididos a buscar la victoria. Los calpinos dispusieron de varias oportunidades claras, incluida una ocasión que se estrelló en el palo, pero el balón se resistió a entrar. El Carcaixent, por su parte, también tuvo sus opciones, pero se encontró con una defensa visitante muy seria y un equipo que no bajó el ritmo en ningún momento.

Al final el marcador ya no se movió más y dejó a la UD Calpe con la sensación de que pudo haber sumado tres puntos.