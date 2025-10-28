Dos proyectos en Sierra Leona se llevan el Premi Internacional a l'Educació Vicente Berenguer El Auditori Teulada Moraira acogerá el 7 de noviembre la entrega del reconocimiento en un acto que contará con la presencia del doctor Pedro Cavadas

Dos proyectos en Sierra Leona se llevan el II Premi Internacional a l'Educació Vicente Berenguer, cuya celebración tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Auditori Teulada Moraira. Este reconocimiento, dotado con 30.000 euros, se destinará a la construcción de una biblioteca comunitaria y a la creación de una sala multiusos para niños menores de 14 años que forman parte de un proyecto terapéutico para la lucha contra la adicción de la droga del Kush, una variedad de cannabis.

El Ayuntamiento de Teulada y la Associació Premi a l'Educació Vicente Berenguer han anunciado la fecha de esta segunda edición del certamen. Este galardón pretende dar el merecido reconocimiento a la labor solidaria y humanitaria de personas y entidades que trabajan con el fin de mejorar las condiciones de vida en los lugares más desfavorecidos.

El encuentro contará con la presencia de personas con reconocimiento en el ámbito social y sanitario. Uno de los asistentes será el doctor Pedro Cavadas, cirujano con amplia trayectoria en proyectos de cooperación internacional.

El presidente de la Associació Premi a l'Educació Vicente Berenguer, Antonio López, ha señalado que desde la asociación viven este premio con «gran ilusión». Según ha recalcado, «la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y de la sociedad, y Vicente Berenguer será siempre nuestro referente por sus grandes valores».

López también se ha mostrado satisfecho con el éxito de este proyecto por el que «continuaremos apostando con iniciativas que promuevan la educación». Además, ha agradecido a «empresas colaboradoras, entidades y al Ayuntamiento de Teulada su dedicación y apuesta en este proyecto».

Por su parte, el alcalde, Raúl Llobell, ha remarcado que «es un honor para nuestro municipio acoger, un año más, este significativo premio que reconoce y respalda en iniciativas tan importantes para quienes más lo necesitan». El primer edil ha puesto de relieve que «el legado de Vicente Berenguer, que recientemente nos ha dejado, sigue vivo en este proyecto que desde el consistorio apoyamos con firmeza, porque la cultura, la educación y la cooperación de este premio son símbolos de la solidaridad y la esperanza que tanto caracterizaba a Vicentín».

Así pues, el Auditori Teulada Moraira acogerá el próximo 7 de noviembre, a las 20 horas, la segunda edición del Premi Internacional a l'Educació Vicente Berenguer, continuando su legado y reafirmando su voluntad con la educación y la cooperación internacional en favor de quienes más lo necesitan.