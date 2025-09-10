Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
La comisaría de Dénia. Policía Nacional

Detenidos dos jóvenes en Dénia por obtener del móvil de una amiga imágenes íntimas de ella y su pareja

Los arrestados, uno de ellos menor en el momento del delito, distrajeron de la víctima su teléfono y se transfirieron, sin su permiso, un vídeo y fotografías

R. D.

Dénia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:25

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a dos jóvenes, de 19 y 20 años de edad, como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos al haber obtenido del teléfono móvil de una amiga, sin su permiso, un vídeo íntimo y fotografías suyas y de su pareja. Así lo han hecho público este miércoles fuentes policiales

Los hechos se remontan al verano del año pasado. Los dos jóvenes fueron denunciados por una pareja. La mujer y el hombre, víctimas de lo ocurrido, relataron que, a través de una conocida, se habían enterado recientemente de que se había difundido un vídeo íntimo de ellos y que sabían quienes podían ser los responsables, dado que también pertenecían al círculo de amigos.

En su denuncia, la pareja indicaba que sospechaba de dos chicos. Manifestaron que los jóvenes debieron coger el móvil de ella y acceder a la carpeta oculta del teléfono, donde tenía un vídeo íntimo de ambos y fotografías, y posteriormente transfirieron ese material a sus propios teléfonos a través de una aplicación de intercambio de datos que posee la marca de su teléfono, la cual no deja rastros de envío.

Asimismo, tras conocer la difusión del vídeo a través de su amiga, la mujer recordó que, cierto día que estaban todos juntos de fiesta por la ciudad, uno de ellos le cogió su móvil y se marchó junto con el otro implicado con el terminal durante unos treinta minutos, no dándole demasiada importancia puesto que son amigos. Ahora sospechaba que ese fue el momento en el que accedieron a sus datos privados, dado que conocen su número de desbloqueo.

Tras la denuncia, los agentes encargados del caso tomaron declaraciones a otros testigos, amigos de las víctimas, quienes al parecer tuvieron también conocimiento de la existencia del vídeo y las fotografías. Finalmente, los agentes, tras confirmar la identidad de los investigados, procedió a su localización y arresto como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos. La Policía Nacional remitió todas las actuaciones a los juzgados de instrucción de la ciudad y a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los implicados era menor de edad cuando sucedieron los hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  5. 5 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  6. 6

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  7. 7

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  8. 8

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  9. 9

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  10. 10 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenidos dos jóvenes en Dénia por obtener del móvil de una amiga imágenes íntimas de ella y su pareja

Detenidos dos jóvenes en Dénia por obtener del móvil de una amiga imágenes íntimas de ella y su pareja