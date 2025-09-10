Detenidos dos jóvenes en Dénia por obtener del móvil de una amiga imágenes íntimas de ella y su pareja Los arrestados, uno de ellos menor en el momento del delito, distrajeron de la víctima su teléfono y se transfirieron, sin su permiso, un vídeo y fotografías

R. D. Dénia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:25

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a dos jóvenes, de 19 y 20 años de edad, como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos al haber obtenido del teléfono móvil de una amiga, sin su permiso, un vídeo íntimo y fotografías suyas y de su pareja. Así lo han hecho público este miércoles fuentes policiales

Los hechos se remontan al verano del año pasado. Los dos jóvenes fueron denunciados por una pareja. La mujer y el hombre, víctimas de lo ocurrido, relataron que, a través de una conocida, se habían enterado recientemente de que se había difundido un vídeo íntimo de ellos y que sabían quienes podían ser los responsables, dado que también pertenecían al círculo de amigos.

En su denuncia, la pareja indicaba que sospechaba de dos chicos. Manifestaron que los jóvenes debieron coger el móvil de ella y acceder a la carpeta oculta del teléfono, donde tenía un vídeo íntimo de ambos y fotografías, y posteriormente transfirieron ese material a sus propios teléfonos a través de una aplicación de intercambio de datos que posee la marca de su teléfono, la cual no deja rastros de envío.

Asimismo, tras conocer la difusión del vídeo a través de su amiga, la mujer recordó que, cierto día que estaban todos juntos de fiesta por la ciudad, uno de ellos le cogió su móvil y se marchó junto con el otro implicado con el terminal durante unos treinta minutos, no dándole demasiada importancia puesto que son amigos. Ahora sospechaba que ese fue el momento en el que accedieron a sus datos privados, dado que conocen su número de desbloqueo.

Tras la denuncia, los agentes encargados del caso tomaron declaraciones a otros testigos, amigos de las víctimas, quienes al parecer tuvieron también conocimiento de la existencia del vídeo y las fotografías. Finalmente, los agentes, tras confirmar la identidad de los investigados, procedió a su localización y arresto como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos. La Policía Nacional remitió todas las actuaciones a los juzgados de instrucción de la ciudad y a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los implicados era menor de edad cuando sucedieron los hechos.