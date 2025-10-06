Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La droga intervenida por los agentes en el puerto de Dénia. Guardia Civil

Detenida cuando intentaba embarcar en Dénia con 18 kilos de hachís en el coche

La Guardia Civil localiza la droga oculta dentro del equipaje de la sospechosa envasada en bolsas al vacío

R. D.

Dénia

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:30

Las inspecciones de la Guardia Civil en el puerto de Dénia en el marco de las operaciones llevadas a cabo contra el contrabando, el fraude y el tráfico de drogas, han vuelto a dar sus frutos. Agentes de la Benemérita han detenido a una mujer, de 21 años, que iba a embarcar con 18 kilos de hachís, según han informado este lunes fuentes del Instituto Armado. Los estupefacientes se encontraban en su vehículo, en concreto iban ocultos dentro del equipaje que portaba en su interior.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre. La Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil destinada en el puerto dianense tiene como misión prevenir y perseguir el contrabando, el fraude y el tráfico de drogas. Ese día, un coche con destino a las Islas Baleares levantó las sospechas de los agentes.

En ese momento, procedieron a la identificación de la conductora, que era la única persona que iba en el vehículo. Mientras llevaban a cabo su labor, los investigadores detectaron incoherencias entre la documentación presentada y los datos del coche, además de que carecía de seguro obligatorio. Ante estas irregularidades, los agentes llevaron a cabo un registro más exhaustivo.

En el interior había una bolsa de deporte y dentro de ella se ocultaban 17 paquetes envasados al vacío. Una vez analizaron el contenido, comprobaron que la sustancia era hachís. En total, la droga pesaba 17,897 kilos. De inmediato, la Guardia Civil procedió a la detención de la sospechosa.

La joven, a la que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte.

La Benemérita no ha dado por cerrada esta operación. La investigación sigue en marcha con el objetivo de esclarecer tanto el origen de la droga incautada como el destino que tenía en Baleares.

