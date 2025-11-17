Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La plantación hallada en la finca. Policía Nacional

Desmantelan una plantación de marihuana en Ondara con plantas de más de un metro

La Policía Nacional detiene a cuatro personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas

R. D.

Ondara

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:41

La Policía Nacional ha desmantelado en Ondara una plantación de marihuana con plantas de más de un metro de altura. Los agentes han detenido a cuatro personas en una partida de esa localidad, dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 26 y 48 años, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. La operación ha contado con la colaboración de la Policía Local.

Todo comenzó cuando los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación exterior en una casa unifamiliar ubicada en una partida del término municipal de Ondara. Entonces se puso en marcha una investigación para comprobarlo.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta una finca ubicada en una antigua cuadra de ganado y que actualmente estaba alquilada a una familia. Estaba perimetrada por muros de gran altura y contaba con cámaras de seguridad instaladas en la fachada.

Los agentes encargados del caso realizaron vigilancias discretas en el entorno de la vivienda investigada. Fruto de esa labor pudieron certificar que en el interior había plantas de marihuana con una altura y envergadura inusuales, por lo que solicitaron a los juzgados de Dénia una orden para poder entrar y registrar la finca.

Una vez obtenida, los efectivos policiales descubrieron que en la parte exterior de la vivienda había 19 plantas de grandes dimensiones tapadas con toldos para evitar que pudieran ser vistas desde el aire o desde fuera de la casa, dado que algunas de ellas superaban la altura de los muros del recinto.

Asimismo, los agentes hallaron marihuana dispuesta para su consumo, cuyo peso alcanzaba los 2.384 gramos. También había elementos para el cultivo y la manipulación de la sustancia estupefaciente.

Tras la práctica de las diligencias policiales, remitieron todas actuaciones a los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Dénia.

