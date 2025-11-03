Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julio Ivorra entrenador del CD Jávea. J. Zamora
FÚTBOL

Derrotas para el CD Jávea y la UD Calpe

Los rojiblancos pierden en Novelda por 1 a 0 mientras que los de Toni González cae por 4 a 1 ante el Independiente Alicante

J. Zamora

Xàbia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:01

La octava jornada en la Lliga Comunitat de fútbol fue mala para los equipos de la Marina Alta. Tanto el Jávea como la UD Calpe cosecharon una derrota en sus encuentros fuera de casa.

El CD Jávea perdió ante el Novelda por 1 a 0 en un partido en el que la igualdad estuvo presente. Sobre el terreno de juego hubo dos equipos que tenían como objetivo no encajar goles.

El conjunto de Julio Ivorra supo contener el empuje local con un férreo sistema defensivo. Los locales no encontraron fisuras para entrar y llegar con peligro sobre el marco rojiblanco defendido por Fede. El Novelda tuvo más posesión de balón ante un rival que maniató a los jugadores locales de creación.

En la segunda mitad, el partido discurrió con el mismo patrón de juego, aunque los locales subieron su intensidad. El Jávea compitió a un buen nivel y es por ello que el gol de Checo, en el minuto 90, supuso un jarro de agua fría para toda su expedición.

Por su parte, la UD Calpe cayó ante el Independiente Alicante por 4 a 1. La formación local tuvo claro que jugando con intensidad y moviendo el balón con rapidez podía hacer daño a la defensa calpina.

Los jugadores del conjunto de la Marina Alta se adelantaron en el marcador con un gol de David, pero los locales empataron al filo del descanso. En la segunda mitad, el control de la pelota fue del Independiente, que en apenas 10 minutos marcó tres goles que hundieron a los chicos que dirige Toni González.

