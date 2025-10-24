Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El departamento de Relaciones Internacionales de Dénia atiende a más de 2.000 personas al año

Las consultas están relacionadas en su mayoría con el empadronamiento, la información sobre NIE-TIE o cursos de idiomas

R. D.

Dénia

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:06

El departamento de Relaciones Internacionales del Ayutamiento de Dénia atiende anualmente de manera presencial a más de 2.000 personas. A esta cifra hay que sumar las cuestiones trasladadas por teléfono o a través del correo electrónico relacionadas con sus trámites relacionados con el consistorio yotras administraciones públicas.

Las consultas están relacionadas mayoritariamente con el empadronamiento, la información sobre NIE-TIE o el intercambio y los cursos de idiomas. También hay relativas al medio ambiente, el bienestar social, la educación, el urbanismo, cultura y seguridad ciudadana.

El servicio, que se puso en funcionamiento hace 15 años, está integrado en la Oficina de la Innovación y Creatividad, responsable de gestionar las actividades de Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco. Se ubica en la calle Hospital, con una conexión interna directa a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

El departamento colabora con el OAC atendiendo a las personas extranjeras que acuden a la oficina y tienen dificultades para comunicarse porque no hablan español ni valenciano. En este caso se ofrece ayuda en inglés, francés y alemán para poder recibir la información sobre el empadronamiento, explicar los trámites que se tienen que hacer con el ayuntamiento o facilitar la comprensión sobre el funcionamiento de la administración pública. También colabora en la traducción de textos del ayuntamiento a estos idiomas.

Asimismo, Relaciones Internacionales es un nexo de unión entre el ayuntamiento y las asociaciones de personas extranjeras, como por ejemplo la Casa de Holanda, el Euroclub, la U3A (University of the Third Age), la asociación Francófona, Help o Wir für Sie. Uno de los proyectos más exitosos del departamento es el programa de intercambios lingüísticos Relaciona't i aprén, que empezó en 2009. Con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas de Dénia y las asociaciones de extranjeros de la ciudad, ha conseguido poner en contacto a miles de personas para aprender e intercambiar idiomas y culturas de manera gratuita.

También participa en eventos nacionales e internacionales relacionados con la Ciudad Creativa de la Gastronomía, como asistencia a congresos, foros, ferias y proyectos europeos. Además, da apoyo al alcalde, Vicent Grimalt, y al concejal de Relaciones Internacionales, Raúl García de la Reina, cuando es necesario.

