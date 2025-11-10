El CD Dénia toma aire al ganar al Lluntxent

J. Zamora Dénia Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:15 Comenta Compartir

El Dénia sumó un triunfo muy importante al vencer al Lluntxent por 1 a 0 en el choque disputado en el campo Diego Mena, que en la matinal dominical registró una pobre entrada. Este triunfo permite a los groguets tomar aire.

Con el técnico en la grada por sanción, el conjunto local de inicio alineó a jugadores que no habían tenido muchos minutos. La gran novedad fue la presencia de Aston y la posición en el lateral derecho de José Martí.

En el arranque, el Dénia controló el juego buscando las entradas por la banda izquierda, con un incisivo Ángel que llevó peligro al área visitante. En una de esas llegadas, el extremo dianense cruzó en exceso un balón que salió lamiendo el palo de la portería visitante.

En otra jugada por banda llegó la gran asistencia para que Aston solo tuviese que empujar el balón al fondo de la portería visitante. Este tanto hizo que el Lluntxent jugase un poco más abierto. En una de las pocas llegadas sobre el marco de David Ferrer, lanzaron fuera un remate, que fue lo poco peligroso que hizo este equipo en su visita a Dénia.

En la segunda mitad, los visitantes tomaron el control del juego. El Dénia les cedió campo buscando sentenciar el choque en alguna contra. El ataque visitante evidenció falta de pegada y los groguets se dedicaron a conservar su ventaja, por lo que el ritmo decayó mucho.

Con esta victoria los dianenses atajan su mala racha de resultados y suben puestos en la clasificación.

Por su parte, el Pego CF se vio sorprendido por La Font, que le venció en su propio feudo por 0 a 1. Fue un partido intenso, que desniveló el equipo visitante con el gol de Pau en el minuto 24. Los pegolinos buscaron nivelar el choque aunque no lo lograron. La situación se complicó más tras la expulsión del local Paco por doble amarilla.

En el grupo IV, el FB Teulada arrancó un empate a uno en su visita al feudo del líder, Novelda. La formación que dirige Juan Ribes 'Coca', mostró una gran imagen y merecidamente sumó un punto que ha de servir para elevar la confianza de la plantilla.