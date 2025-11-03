Dénia regala botellas de vidrio reutilizables a cambio de dichos en valenciano La campaña participativa 'Cada refrán, un trago de sabiduría popular' pone en valor la lengua, la sostenibilidad y el patrimonio inmaterial

R. D. Dénia Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

Dénia regala botellas de vidrio reutilizables a cambio de dichos en valenciano. Esta es la nueva iniciativa de la Concejalía de Normalización Lingüística. El ayuntamiento ha lanzado la campaña 'Cada refrán, un trago de sabiduría popular'/'Cada refrany, un glop de saviesa popular', que invita a la ciudadanía a compartir refranes y frases hechas en valenciano como parte de nuestro patrimonio lingüístico y cultural.

Con esta acción, la concejalía quiere poner en valor la lengua como vehículo de sabiduría e identidad colectiva, a la vez que promueve una política de sostenibilidad cotidiana mediante el uso de botellas de vidrio reutilizables. Cada participante recibirá una botella con un refrán impreso como símbolo de este doble compromiso con la lengua y el patrimonio cultural.

La iniciativa se articulará en una primera fase a través de las redes sociales. Cualquier persona puede acercarse a la Oficina de Normalización Lingüística para aportar un refrán o una frase hecha en valenciano. A cambio, recibirá su botella y se le hará una fotografía que se compartirá en el Facebook de Normalización Lingüística, difundiendo así su refrán y fomentando la participación colectiva.

El concejal de Normalización Lingüística, Rafa Carrió, ha explicado que «queremos acercar la Oficina de Promoció del Valencià a la gente y hacerlo de una manera amable y participativa». Según ha señalado, «es una acción muy sencilla, pero con mucho significado, porque cada refrán compartido pone en valor nuestra lengua, pero también nuestra historia, la manera de hablar de nuestros abuelos y abuelas y, en definitiva, una parte de lo que somos y nos define: nuestro refranero».

La campaña presenta una colección de botellas con refranes tradicionales como, por ejemplo, 'A l'estiu, tot el món viu', 'Si a Dénia vas, sé ben cert que hi tornaràs', 'A Dénia aneu, que no se l'acabareu' o 'Si el Montgó du capell, pica espart i fes cordell'. Todos los refranes aportados por la ciudadanía se recopilarán en un repertorio, como homenaje colectivo a la sabiduría oral y a la riqueza del valenciano.

Temas

Valenciano

Dénia

Sostenibilidad