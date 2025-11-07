El Dénia tiene un partido complicado ante el Llutxent

J. Zamora Dénia Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

La jornada octava en el grupo III de Primera FFCV deja partidos complicados para los equipos comarcales. El Dénia se medirá al Llutxent el domingo, a las 12 horas en el campo Diego Mena. Para este encuentro complicado para los groguets ha sido designado como árbitro Ramírez Martínez.

La irregularidad mostrada por la formación de José Cabe provoca cierta incertidumbre de cara a este choque. Los visitantes llegan a esta cita invictos, segundos en la clasificación y con la intención de ganar y dejar a un rival directo más alejado de los puestos cabeceros.

La semana no ha sido fácil en la plantilla dianense. El tropiezo en Algemesí ha devuelto dudas que parecían alejadas. Su entrenador sigue confiando al máximo en sus hombres, convencido que se volverá a dar una buena imagen y que se dejarán atrás las actuaciones ante Enguera y Algemesí.

Entre los aficionados, las dudas existen visto lo visto en las últimas jornadas. Es por ello que este será un partido que puede marcar un antes o un después en la plantilla.

José Cabe afronta el choque con la vuelta de Gregorio a la convocatoria, tras haber cumplido su partido de sanción. Las bajas son las del sancionado Tomás y la del propio técnico, que dirigirá a su equipo desde la grada por su expulsión de la pasada jornada. En las filas del equipo visitante no estará Sega por sanción.

Por su parte, el Pego recibe en casa el domingo, a las 17 horas, a La Font. Este derbi entre la Marina Alta y La Safor estará arbitrado por Romero Quiles. Este encuentro es un clásico desde hace algunas temporadas, es por ello que se espera que la grada del Cervantes registre un gran ambiente.

La formación que entrena Javi Signes sigue dando muy buena imagen. Se muestra muy regular en sus partidos de casa y tratará de sorprender a su rival para seguir en la parte alta. Se pierden este choque los delanteros locales Omar y Esteban, que tras sus expulsiones han sido sancionados. Esta circunstancia obliga a Signes a tener que introducir cambios en su línea de vanguardia.

La Font, tras sumar dos triunfos consecutivos, llega a este duelo en buen momento. Espera sacar tajada de las bajas importantes que tiene el conjunto local. Se mide al Novelda, líder del grupo IV, en un partido que se jugará en el campo Magdalena el domingo, a las 17.30 horas, y que arbitrará Crespo Calero. Complicada papeleta la que tiene la formación que dirige 'Coca', que medirá sus fuerzas con el equipo más en forma del momento. No en vano su contrincante ha ganado seis partidos y han sumado un empate. No ha perdido ningún encuentro.

Los teuladinos afrontan el choque sabiendo que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. El papel de favorito es para los locales, por lo que deben estar más presionados. En sus filas no hay jugadores sancionados, por lo que Coca podrá contar con la totalidad de hombres de su plantilla.