Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón
Ángel, jugador dianense controlando el balón. J. Zamora
FÚTBOL

El Dénia cae por un amplio 4 a 2 en Algemesí

El Pego pierde en L'Alcúdia y el Teulada salva dos puntos en el último suspiro frente al Algorfa

J. Zamora

Dénia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

Ninguno de los equipos de la Marina Alta sumó la victoria en la jornada de la liga de Primera FFCV, ninguno de los equipos de la Marina Alta sumó la victoria. El Dénia fue quien peor parado salió al perder en su visita a Algemesí por 4 a 2.

Los groguets volvieron a evidenciar la irregularidad de otras jornadas. El partido comenzó bien para los de Cabe, que se adelantaron en el marcador con un gol de José Martí. Este tanto espabiló a los locales que, tras una jugada a balón parado empataron, justo antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad, el Algemesí tuvo más contundencia en ataque y consiguió anotar un segundo gol, que fue muy protestado por los dianenses. Este tanto lo acusó la formación de Cabe, que sin apenas tiempo encajó el 3 a 1.

Las cosas se pusieron más complicadas para el Dénia tras la expulsión rigurosa de Tomás. Sin embargo, Aquino dio esperanzas a los groguets al marcar el 3 a 2 y tener varias ocasiones para empatar. Pero fue el conjunto local el que acabó marcando el definitivo 4 a 2.

Por su parte, el Pego regresó de L'Alcúdia con una derrota al caer por 1 a 0. Los de Javi Signes tuvieron un partido muy accidentado, con la expulsión de Omar antes de la media hora y la posterior de Esteban, que llegó a falta de 20 minutos para el final.

Esta situación fue aprovechada por los locales. Los anfitriones lograron su tanto en el minuto 85 por mediación de Murcia.

Mejor suerte tuvo el Teulada, aunque tuvo que emplearse a fondo para puntuar ante su afición. El Algorfa se puso por delante en el marcador y esto provocó nervios y exceso de ansiedad. En la recta final del choque llegó el gol de Guillem que dejó el 1 a 1 en el marcador final.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Dénia cae por un amplio 4 a 2 en Algemesí

El Dénia cae por un amplio 4 a 2 en Algemesí