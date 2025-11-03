El Dénia cae por un amplio 4 a 2 en Algemesí

J. Zamora Dénia Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Ninguno de los equipos de la Marina Alta sumó la victoria en la jornada de la liga de Primera FFCV, ninguno de los equipos de la Marina Alta sumó la victoria. El Dénia fue quien peor parado salió al perder en su visita a Algemesí por 4 a 2.

Los groguets volvieron a evidenciar la irregularidad de otras jornadas. El partido comenzó bien para los de Cabe, que se adelantaron en el marcador con un gol de José Martí. Este tanto espabiló a los locales que, tras una jugada a balón parado empataron, justo antes de llegar al descanso.

En la segunda mitad, el Algemesí tuvo más contundencia en ataque y consiguió anotar un segundo gol, que fue muy protestado por los dianenses. Este tanto lo acusó la formación de Cabe, que sin apenas tiempo encajó el 3 a 1.

Las cosas se pusieron más complicadas para el Dénia tras la expulsión rigurosa de Tomás. Sin embargo, Aquino dio esperanzas a los groguets al marcar el 3 a 2 y tener varias ocasiones para empatar. Pero fue el conjunto local el que acabó marcando el definitivo 4 a 2.

Por su parte, el Pego regresó de L'Alcúdia con una derrota al caer por 1 a 0. Los de Javi Signes tuvieron un partido muy accidentado, con la expulsión de Omar antes de la media hora y la posterior de Esteban, que llegó a falta de 20 minutos para el final.

Esta situación fue aprovechada por los locales. Los anfitriones lograron su tanto en el minuto 85 por mediación de Murcia.

Mejor suerte tuvo el Teulada, aunque tuvo que emplearse a fondo para puntuar ante su afición. El Algorfa se puso por delante en el marcador y esto provocó nervios y exceso de ansiedad. En la recta final del choque llegó el gol de Guillem que dejó el 1 a 1 en el marcador final.