Dénia abre a la participación ciudadana el diseño de la explanada de Torrecremada El Ayuntamiento ha preparado un proceso en tres fases que arranca el 1 de octubre con una etapa de un mes en el que se recogerán las propuestas

Dénia Miércoles, 10 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Dénia acometerá la remodelación de la explanada de Torrecremada. El objetivo es mejorar la calidad ambiental y potenciar su uso público, manteniendo a la vez sus usos actuales como parking y espacio donde se celebran la Fira de Tots Sants, conciertos, el mercado de los lunes y otros eventos. Para desarrollar la iniciativa «Torrecremada mejora», se pedirá la opinión de la ciudadanía sobre diferentes aspectos a tener en cuenta en el diseño del proyecto como por ejemplo qué otros usos se le pueden dar a la zona asfaltada o la disposición de instalaciones, arbolado y otros elementos.

La Concejalía de Participación Ciudadana ha diseñado un proceso participativo, anunciado por el edil Pepe Doménech y la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, que empezará el próximo 1 de octubre. Uno de los objetivos principales del proceso es garantizar que la información y las propuestas que aporte la población se traten adecuadamente, de forma que el proyecto final sea lo más fiel posible a las aportaciones realizadas.

Doménech ha explicado que el proceso se ha estructurado en tres fases y metodologías complementarias. En primer lugar, se abre la fase de comunicación, recogida de opiniones y cocreación, que empieza el 1 de octubre con el lanzamiento de una encuesta ciudadana y un muro digital para recoger ideas y propuestas hasta el 31 de octubre. Este primer mes también se ha organizado una reunión deliberativa abierta al público para comentar las alternativas in situ.

Una vez recopiladas las ideas, se realizará otro taller abierto a finales de noviembre donde se plantearán alternativas de diseño basadas en las aportaciones para ser analizadas, priorizadas y complementadas por las aportaciones de los participantes.

En la fase posterior de elaboración del proyecto final, tramitación y ejecución, se constituirá una comisión ciudadana que irá haciendo el seguimiento y evaluación de los resultados.

El concejal Pepe Doménech ha invitado a todas las personas interesadas de Dénia a implicarse activamente en este proceso, ya sea asistiendo a los talleres, tomando parte en las encuestas o aportando ideas para transformar Torrecremada en un espacio compartido y más amable.

Ampliar La edil Maria Josep Ripoll y el concejal Pepe Doménech. Tino Calvo

Respecto a estos encuentros con los vecinos y vecinas, el edil ha recordado que se celebran una vez al mes hasta el mes de junio, exceptuando el mes de enero. Las peticiones y sugerencias de los vecinos y vecinas de los once barrios de Dénia son atendidos por los diferentes departamentos municipales para darles viabilidad si procede. Maria Josep Ripoll ha enumerado algunas actuaciones demandadas que su departamento ha ejecutado, como por ejemplo la mejora del alumbrado en Baix la Mar, la reubicación de farolas en la avenida Marquesat para mejorar el tráfico de los peatones, la ampliación de imbornales en la avenida de Alicante y la mejora de aceras en diferentes viales de la ciudad.

