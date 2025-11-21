Darío González, de las aulas del Conservatorio de Xàbia a los grandes escenarios El guitarrista se encuentra inmerso en la gira de la cantante valenciana La Maria, con quien actuó en el Funeral de Estado por las víctimas de la dana

Darío González junto a La María, en el Funeral de Estado en el aniversario de la dana.

Darío González Ivars, guitarrista y antiguo alumno del Conservatorio Profesional de Música de Xàbia, continúa consolidando una carrera artística en constante expansión al mismo tiempo que desarrolla su actividad docente en el Conservatorio Profesional de Música de Meliana, en Valencia Su trayectoria reciente incluye momentos destacados como su participación en el Funeral de Estado por las víctimas de la dana, donde actuó junto a la cantante La Maria. La ceremonia, celebrada ante los familiares de las víctimas, miembros del Gobierno, el presidente y Sus Majestades los Reyes de España, fue retransmitida por medios de comunicación.

Actualmente, Darío González Ivars se encuentra inmerso en la gira de La Maria, con quien ha grabado 'Robina', su segundo álbum de estudio. Este trabajo ha recibido dos nominaciones a los Premios Ovidi Montllor y tiene prevista una actuación destacada en el Palau de les Arts de Valencia en 2026.

Paralelamente, el guitarrista ha publicado recientemente 'Sérénade', un proyecto realizado junto al violonchelista Alfons Rochera. El álbum incluye transcripciones propias y estrenos para guitarra y violonchelo de obras de Falla, Ravel y Debussy, así como el estreno absoluto de 'Tirant', del compositor Daniel Guerola.

Con esta trayectoria, ejemplifica la combinación de excelencia formativa y proyección profesional que caracteriza a muchos de los antiguos alumnos del Conservatorio de Xàbia, consolidando su presencia en la escena musical nacional e internacional.