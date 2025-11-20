Cruz Roja Dénia y Ondara recaudan más de 3.000 euros en el Día de la Banderita El dinero se destinará a programas para la infancia | Varias asociaciones de ambos municipios colaboraron en la cuestación

Cruz Roja Dénia y Ondara recaudaron más de 3.000 euros en el Día de la Banderita, según ha hecho público este jueves. El equipo de voluntarios, acompañado por diferentes asociaciones, realizó la cuestación el 15 de noviembre en la primera de estas localidades y el 12 de este mes en la segunda.

Ante las aportaciones de la población, Cruz Roja ha querido dar las gracias «3.040 veces», una por cada euro recogido. También ha expresado su agradecimiento a las asociaciones de ambos municipios que colaboraron.

Los ayudantes en esas dos jornadas procedían de colectivos como Help, Ejército de Salvación, Manos Unidas, Ermita San Juan, Euroclub, TDAH +16, IES Historiador Chabás, Amadem, la Junta Local Fallera en Dénia, y a la AECC en Ondara. También ha tenido palabras de agradecimiento para empresas como Carrefour, Restaurante la Cuarentena, Pastelería Ramis, Granier y el supermercado SUMA de Xàbia y para la banda Cachorras Band por aportar la nota musical.

La recaudación se destinará a programas para la infancia. Entre ellos destacan los relativos al éxito escolar, la infancia hospitalizada, de ayuda a necesidades básicas, material escolar o juguetes.