Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
Una de las mesas petitorias instalada en Dénia. LP

Cruz Roja Dénia y Ondara recaudan más de 3.000 euros en el Día de la Banderita

El dinero se destinará a programas para la infancia | Varias asociaciones de ambos municipios colaboraron en la cuestación

R. G.

Dénia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Cruz Roja Dénia y Ondara recaudaron más de 3.000 euros en el Día de la Banderita, según ha hecho público este jueves. El equipo de voluntarios, acompañado por diferentes asociaciones, realizó la cuestación el 15 de noviembre en la primera de estas localidades y el 12 de este mes en la segunda.

Ante las aportaciones de la población, Cruz Roja ha querido dar las gracias «3.040 veces», una por cada euro recogido. También ha expresado su agradecimiento a las asociaciones de ambos municipios que colaboraron.

Los ayudantes en esas dos jornadas procedían de colectivos como Help, Ejército de Salvación, Manos Unidas, Ermita San Juan, Euroclub, TDAH +16, IES Historiador Chabás, Amadem, la Junta Local Fallera en Dénia, y a la AECC en Ondara. También ha tenido palabras de agradecimiento para empresas como Carrefour, Restaurante la Cuarentena, Pastelería Ramis, Granier y el supermercado SUMA de Xàbia y para la banda Cachorras Band por aportar la nota musical.

La recaudación se destinará a programas para la infancia. Entre ellos destacan los relativos al éxito escolar, la infancia hospitalizada, de ayuda a necesidades básicas, material escolar o juguetes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cruz Roja Dénia y Ondara recaudan más de 3.000 euros en el Día de la Banderita

Cruz Roja Dénia y Ondara recaudan más de 3.000 euros en el Día de la Banderita