'Chan Chan' de Matias Bulman y el chef Manuel Piñeiro ganan la Gourmet Race Pepe Rodríguez, de Masterchef y miembro del jurado, se compromete a volver | El presidente del Club Náutico Moraira agradece la espectacular participación de las 36 embarcaciones

R. D. Teulada Moraira Martes, 7 de octubre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El Club Náutico Moraira vivió una jornada histórica en la que coincidían la celebración del 50 aniversario y la Gourmet Race. La competición, que alcanzaba su duodécima edición, contó con dos claros ganadores. En categoría profesional, la embarcación 'Chan Chan' de Matias Bulman y el chef Manuel Piñeiro se alzaron como ganadores absolutos de la jornada. Compartieron honores con la embarcación 'Voraz' de Antonio Lleó y con Jorge Casanova como cocinero, que se proclamó primer clasificado amateur.

El sábado amaneció con la energía de los grandes días en el Club Náutico Moraira. Desde primera hora, las tripulaciones, invitados y aficionados se concentraban en el muelle junto a la gasolinera del puerto para el esperado 'Dock Out Show', que dio comienzo a las 9:15 hora. La salida escalonada de los barcos, acompañada por la música de DJ Toño, convirtió el arranque de la regata en un espectáculo festivo. Aplausos, gritos de ánimo y un ambiente de camaradería llenaron cada rincón del puerto.

Una vez completada la salida de los equipos, el jurado y los invitados embarcaron para seguir de cerca la jornada desde el mar. Durante unas dos horas aproximadamente, las embarcaciones navegaron con el doble reto de la destreza náutica y la creatividad culinaria, en un clima de deporte, compañerismo y emoción compartida. Este año con el atún rojo como protagonista.

A media mañana, las tripulaciones fueron regresando escalonadamente al 'Village' para el inicio de los emplatados. El recinto se llenó de actividad, aromas y colores mientras los equipos preparaban cuidadosamente sus propuestas gastronómicas frente a curiosos, periodistas y acompañantes.

LP

El ambiente siguió creciendo con uno de los momentos más esperados, el show cooking y degustación a cargo del chef Nazario Cano (Ritual de Terra). Su intervención fue un auténtico homenaje a la cocina del Mediterráneo, con la participación del público y una ovación final que dejó el listón muy alto.

Minutos después, el protagonismo fue para el impresionante ronqueo de atún rojo, realizado en directo en el escenario situado frente al restaurante. La demostración, tan técnica como espectacular, permitió descubrir al detalle las distintas partes de este pescado y su aprovechamiento gastronómico. Muchos asistentes aprovecharon para fotografiar y grabar uno de los momentos más comentados de la jornada.

A continuación tuvo lugar el sorteo de obsequios Mercedes by Visauto de la mano de Pepe Rodríguez, del Restaurante el Bohío en Illescas y jurado de Masterchef, que repartió regalos a la tripulación agraciada, generando risas, anécdotas y más de una celebración improvisada. Ademas, se comprometió a volver.

La actividad siguió con la esperada ceremonia de clausura. El acto reunió a organización, participantes, jurado, patrocinadores e invitados en un ambiente de orgullo y emoción compartida. La clausura incluyó la celebración del 50 aniversario del Club Náutico Moraira, un emotivo homenaje a las ONG que participaron en las labores de ayuda durante la dana de Valencia, la presentación del jurado y el discurso del presidente del club. También se homenajeado a Vicente Ferrer, el fundador más longevo del Club Náutico Moraira.

El emotivo homenaje dedicado a las víctimas de la dana de Valencia del 29 octubre de 2024 se visibilizó con la entrega de dos galardones. Uno fue para World Central Kitchen, recogido por Pepa Muñoz, embajadora en España de la Ong. Y otro, para Alicante Gastronómica Solidaria, recogido por Carlos Bañó, presidente de Cámara Alicante, y por Jesús Navarro, presidente de la Ong.

Ampliar LP

El momento culminante llegó con la proclamación de los ganadores de la XII Gourmet Race, en la que se repartieron galardones. Con el Espíritu Festivo se destacó a la embarcación 'Lince II' y el premio a la mejor presentación fue para 'Carmen del Mar'. En la categoría de mejor plato, el premio amateur recayó en 'Voraz' y el ganador absoluto fue 'Chan Chan'. En segundo lugar quedó 'Whale J.L.', seguido de 'Bucaners' y 'León', que fue cuarto.

En el evento participaron más de 450 personas, entre tripulaciones, invitados, jurado y visitantes. Además, contó con la presencia del presidente del Club Náutico Moraira, Juan Vicente Oller, que agradeció la espectacular participación de las 36 embarcaciones . También estuvieron el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell; la edil de Turismo, Verónica Martínez; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y los presidentes de la Cámara de Comercio de Alicante y de Alicante Gastronómica.

La jornada culminó con una comida de hermandad de todas las tripulaciones y autoridades y personalidades visitantes en el restaurante del club náutico seguido del Tardeo Gourmet Race en el Village. Un cierre perfecto para una edición que volvió a demostrar por qué este evento es único en el Mediterráneo.