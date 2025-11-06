El centro de salud de Pego, premiado por su proyecto de simulación clínica Esta iniciativa, que mejora la formación y la seguridad del paciente, transforma la manera de entrenar al personal sanitario ante emergencias reales

El Centro de Salud de Pego ha sido reconocido con el Premio a la Mejor Comunicación – Experiencia Novedosa en el marco del XXXIV Congreso de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SoVaMFiC) y el III Congreso de Residentes, Tutores, JMF y UUDD. El galardón distingue el proyecto «La simulación como herramienta de aprendizaje y entrenamiento de equipo en un centro de salud», una iniciativa pionera presentada por la doctora Clara Enguix Bataller, médico residente de cuarto año de ese centro, que ha transformado la manera en que los equipos de Atención Primaria se preparan para afrontar situaciones de emergencia.

Inspirado en el Centro de Salud de El Verger, el proyecto 'Simula Pego' se puso en marcha en 2024 e introduce la simulación clínica como metodología formativa para fortalecer las competencias técnicas y no técnicas del personal sanitario. Así, cada jueves, el equipo realiza talleres prácticos donde se recrean escenarios de urgencia, desde maniobras de reanimación y manejo de la vía aérea, hasta la atención a pacientes politraumatizados o con parada cardiorrespiratoria. A continuación llevan a cabo sesiones de análisis y aprendizaje.

El programa involucra a médicos, enfermeras, residentes, matronas, TCAEs, administrativos y celadores, en un entorno de trabajo colaborativo que refuerza la comunicación, el liderazgo y la coordinación en situaciones críticas.

Tras un año de implementación, «Simula Pego» ha contado con la participación de cerca de 50 profesionales de diferentes categorías. Sus resultados han sido muy positivos, ya que el 92% de las personas participantes reportó un aumento significativo de sus conocimientos y habilidades en emergencias y el 85% mejoró su capacidad de toma de decisiones en situaciones críticas. Además, el 100% manifestó su interés en continuar el proyecto, destacando su impacto positivo en la formación y la confianza del equipo.

El XXXIV Congreso de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SoVaMFiC), celebrado en Altea, reunió a cientos de profesionales de la medicina familiar con el propósito de fomentar el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la innovación en el ámbito sanitario. Este encuentro se consolida como un espacio donde la ciencia, la reflexión y la creatividad convergen para inspirar nuevas formas de entender y practicar la medicina de familia.

