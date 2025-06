Las celebraciones de la noche de San Juan dejan 4.180 kilos de basura en las playas de Dénia El operativo policial recibe un aviso por supuestas amenazas con arma blanca, pero cuando llegan las patrullas no encuentran nada

Las playas de Dénia se llenaron el lunes para celebrar la noche de San Juan. Numerosos grupos de personas llevaron sus mesas y sillas plegables junto a la orilla para disfrutar de una cena especial y una velada mágica, pero sin encender hogueras, ya que lo prohíben las ordenanzas municipales. Estas celebraciones dejaron huella en el litoral, puesto que no todos se llevaron lo que habían traído. El dispositivo especial del servicio de limpieza ha recogido desde la madrugada hasta media mañana de este martes un total de 4.180 kilos de basura, según fuentes de la Concejalía de Playas.

La empresa concesionaria del servicio de limpieza de playas, Pavasal, ha desplegado 23 efectivos, en concreto 22 operarios y un encargado, para dejar el litoral en perfecto estado. Para ello han utilizado cinco camiones de recogida, una pala de carga frontal, una pala mixta, dos tractores y dos máquinas cribadoras.

En cuanto al operativo nocturno de vigilancia policial, se ha cerrado sin incidencias destacables, según han señalado fuentes municipales. El turno de tarde fue tranquilo y el de noche puso fin al despliegue especial a las tres y media de la madrugada.

Sólo hubo dos avisos reseñables. Uno fue en la playa, cerca de la calle Río Grande. Se alertaba de supuestas amenazas con un cuchillo. Sin embargo, cuando las patrullas llegaron al lugar, no vieron nada. También les llamaron porque había hogueras en el litoral norte dianense. No obstante, los fuegos no se encontraban donde creían las personas que avisaron, puesto que estaban ya en el término municipal de Oliva.

