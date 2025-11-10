Cáncer, investigación, IA y sociedad protagonizan las Jornadas de Amunt La cuarta edición de esta cita, que tendrá lugar en Dénia el 15 de noviembre, contará con la presencia destacados oncólogos, entre ellos Ana Lluch

Las IV Jornadas de Amunt contra el Càncer se celebrarán este 15 de noviembre en l'Androna de Dénia. Cáncer, investigación, inteligencia artificial (IA) y sociedad protagonizarán este encuentro, de acceso gratuito previa inscripción, que quiere fomentar la información sobre esta enfermedad y, al mismo tiempo, «construir comunidad en torno a una problemática que une a la ciencia multidisciplinar y a la sociedad e su conjunto».

El programa arrancará a las nueve de la mañana con las palabras de bienvenida de la presidenta de Amunt, Isabel Llorca. A continuación dará comienzo la primera mesa, que lleva por título «Investigaciones oncológicas e inteligencia artificial». Estará moderada por Paula Jiménez, doctora en Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa.

En ese primer encuentro de destacadas voces, especialistas de hospitales y centros de investigación de referencia expondrán los últimos avances en diagnóstico, análisis molecular y aplicación de la inteligencia artificial en oncología.

Adrián Galiana y Aikaterini Vraka, del Hospital La Fe, abordarán aspectos como la creación de IA en el hospital y los avances reales en el diagnóstico del cáncer. Gema Bruixola, oncóloga médica del Hospital Clínico de Valencia e investigadora en Incliva, presentará un estudio pionero sobre el abordaje del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado mediante análisis molecular y Tania Fleitas, de es mismo hospital, explicará el Proyecto Europeo AIDA en cáncer gástrico.

Tras una pausa para tomar café, la programación se retomará con la mesa sobre Oncología integrativa que moderará Carlos Juan Tent, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y director médico de la zona básica de salud de Pego y Les Valls. Entre los aspectos que se tratarán estarán el sistema inmune desde el plato con la dietista-nutricionista especializada en salud hormonal Andrea Sáez Martínez-Barona; cuidar al cuidador, de la mano de Cristina Martínez Puigcerver, enfermera coordinadora en el Centro de Salud de Pedreguer; la estética oncológica, a través de Pipo de Larra, médico estético y fundador de Delarra Clinic; y el tiro con arco, por medio del deportista de élite Antonio Monsell. Todo ello se completará con el testimonio de Antonia Bisquert.

Poco antes del mediodía está prevista la mesa sobre medicina de precisión e investigación del cáncer ginecológico, moderada por Alejandro Herreros, profesor de Biotecnología en la UPV e investigador en el Hospital La Fe. En ella, se abordarán cuestiones como la resistencia a los tratamientos y los avances en las investigaciones tanto del cáncer de ovario como de endometrio. Sobre estos temas hablarán Ana Monfort Vengut, doctora en Biociencias Moleculares; y Sarai Tomás Pérez, investigadora predoctoral en el Hospital General Universitario de València; y Julia Fernández Lechiguero, también investigadora predoctoral en el mismo hospital.

Por último, dos referentes de la oncología española, Ana Lluch, catedrática Emérita de Medicina de la UV y referente en cáncer de mama, y el doctor J. M. Cejalvo, investigador del grupo de Biología del Cáncer de Mama del Incliva, conversarán sobre el presente y el futuro de la investigación sobre el cáncer. Esta última mesa estará moderada por Andrés Cervantes, catedrático de Medicina y director del Área de Cáncer del Incliva. Al finalizar, sobre las dos de la tarde, se procederá a la clausura de las jornadas del Amunt.