Las cámaras de videovigilancia de Calp permiten esclarecer tres accidentes en su primer mes A través de estos dispositvos se han resuelto dos colisiones con fuga y un incidente con un conductor de patinete herido en el que había versiones contradictorias

Las cámaras de videovigilancia instaladas en Calp para mejorar la seguridad y monitorizar el tráfico comienzan a mostrar su utilidad. Estos dispositivos han permitido esclarer tres accidentes en su primer mes de funcionamiento, según han indicado fuentes municipales este viernes.

A través de las cámaras se ha resuelto una colisión con fuga entre un furgoneta y un camión, un accidente con un conductor de patinete herido en el que había versiones contradictorias entre las partes y un accidente con fuga con tres vehículos implicados.

Hace un mes el Ayuntamiento de Calp instaló una red de 16 cámaras de videovigilancia en las cinco principales vías del municipio. Se trata de la primera fase de un ambicioso plan de seguimiento y control de tráfico. Toda la información de las imágenes llega al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local.

El control y visionado de las cámaras corresponde al cuerpo de seguridad municipal desde sus dependencias. Para llevar a cabo esa labor se ha destinado a un agente que ha recibido la formación adecuada.

La intención de las Concejalias de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de cámaras por otras zonas del municipio. El objetivo es reforzar la seguridad de la localidad, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes. Ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la segunda fase de este proyecto.