Calp retira 12 palmeras de la avenida Ejércitos Españoles por riesgo de caída La anterior empresa adjudicataria del mantenimiento ya alertó de que varios ejemplares presentaban daños e inclinaciones pronunciadas

R. D. Calp Martes, 28 de octubre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Doce ejemplares de palmera datilera han sido retirados de la avenida Ejércitos Españoles de Calp. El ayuntamiento ha dado este paso ante el riesgo de caída que presentaban estos ejemplares.

La anterior empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de especies palmáceas ya realizó un informe al respecto. En él se indicaba que varias palmeras presentaban daños en estípite (tallo), estrechamientos o cavidades así como inclinaciones pronunciadas.

Todas estas circunstancias podían derivar en la caída de estos árboles a consecuencia del viento, como ya ocurrió con varios ejemplares en 2024, o por estar afectadas por el picudo rojo. Por ello, aprovechando las obras de renovación del carril bici, el Departamento de Medio Ambiente consideró conveniente la sustitución de una docena de palmeras por ejemplares de moreras, para mejorar la seguridad de las personas y los bienes y, además, para crear zonas de sombra en esta avenida.

Por otro lado, hace unos días las brigadas municipales de jardinería de Calp realizaron trabajos de poda en un grupo de palmeras ubicados en la intersección de la calle La Niña y la avenida Ejércitos Españoles. La copa de estos árboles colisionaba con una línea de alta tensión. Operarios de Iberdrola tuvieron que cortar el servicio eléctrico para que los jardineros pudieran trabajar sin peligro y, al finalizar, se restableció de nuevo el suministro.