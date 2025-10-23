Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calp reedita el Bono Baby para familias con menores de 0 a 3 años

Estas ayudas de hasta 500 euros está destinadas a la adquisición de productos infantiles de primera necesidad en el comercio local

R. D.

Calp

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:43

El Ayuntamiento de Calp reedita el Bono Baby para ayudar a familias con menores de 0 a 3 años. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 10 de noviembre. Se trata de ayudas de hasta 500 euros destinadas a la adquisición de productos infantiles de primera necesidad, puericultura, ropa, farmacia y parafarmacia o alimentación infantil, en el comercio local.

Esta convocatoria está dirigida a las familias con pequeños de 3 años que al menos tengan un progenitor empadronado en Calp en los últimos cinco años. Además, la persona que lo solicite debe encontrarse en alguna de las situaciones que se han fijado. Entre ellas figuran la situación de desempleo, estar bajo expediente temporal de regulación de empleo, que los ingresos de la unidad familiar por debajo de cuatro veces el IPREM, pertenecer a familia numerosa de categoría general, o con familia monoparental con menor a cargo, entre otras.

Los gastos subvencionables son productos de higiene, farmacéuticos, ropa, artículos complementarios y otros de la misma naturaleza destinados al menor. Las ayudas además están directamente vinculadas la promoción y dinamización del comercio local de proximidad al poder ser utilizadas exclusivamente en los comercios que tengan licencia de apertura en el municipio de Calp.

Estas ayudas cumplen un doble objetivo. Por un lado, sirven para apoyar a las familias en los gastos relacionados de los primeros años, y por otro, fomentan el consumo en el comercio local.

Para poder optar a estas ayudas los padres deberán aportar las facturas de los productos adquiridos desde la fecha de nacimiento o adopción hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

