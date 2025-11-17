El Ayuntamiento registra la marca «Gamba Blanca de Calp» La alcaldesa destaca que han dado «un paso decisivo para blindar un distintivo de calidad y reforzar nuestro símbolo gastronómico local»

R. D. Calp Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Objetivo cumplido. El Ayuntamiento calpino ha conseguido registrar a su nombre la marca «Gamba Blanca de Calp». El consistorio ha recibido la notificación de la Oficina de Patentes y Marcas de la culminación del expediente instruido para crear un distintivo que contribuya a potenciar y promocionar este producto, que solicitó el pasado año dentro de las celebraciones del centenario de la Cofradía de Pescadores.

De este modo la marca «Gamba Blanca de Calp» se suma a la ya reconocida marca «Peix de Calp» puesta en marcha por el consistorio, Creama y la Cofradía hace años para potenciar y promocionar su pescado. La nueva marca incide en la excelencia de este producto gastronómico del que llegan 2.000 kilos al día al puerto calpino, destacando su versatilidad, lo que lo convierte en un manjar idóneo tanto para la alta cocina como en la cocina de cualquier hogar.

La alcaldesa, Ana Sala, anunció la noticia el pasado sábado en el transcurso de las Jornadas Gastronómicas «Sabors de la Mar» organizadas por Creama. Señaló que «damos un paso decisivo para blindar un distintivo de calidad y reforzar nuestro símbolo gastronómico local. Este sello reconoce el trabajo de toda la cadena: desde la faena hasta la lonja y su destino final en nuestras cocinas y restaurantes». Además, avanzó que «ahora acompañaremos la marca con acciones de promoción y la proyectaremos en ferias como sinónimo de excelencia y Mediterráneo».

En la jornada, Ana Sala alcaldesa también aludió a la crisis del sector pesquero. Según recalcó, «una marca fuerte sólo se sostiene con un sector fuerte, de poco sirve el sello si no garantizamos condiciones dignas de trabajo, un puerto operativo y seguro y una cadena que añada valor desde la mar hasta el plato». La alcaldesa aprovechó para lanzar un mensaje reivindicativo: «Nuestra flota necesita oxígeno y días de trabajo y el puerto necesita mejoras impostergables».