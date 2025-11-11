Ayuntamiento de Calp y Cofradía reclaman al Consell mejoras en las instalaciones del puerto Las reivindicaciones se centran en inversiones para la remodelación y en actuaciones en edificios que ya explotan los pescadores

R. D. Calp Martes, 11 de noviembre 2025, 21:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calp y Cofradía de Pescadores reclaman al Consell mejoras en las instalaciones del puerto. La alcaldesa, Ana Sala; la concejal de Pesca, Mariola Mulet; el patrón mayor, Paco Catalá; y el secretario de la entidad, Santos Pastor, mantuvieron ayer una reunión con el director general de Costas y Puertos, Marc García Manzano, para conocer la situación de las distintas reivindicaciones sobre el puerto que desde hace años vienen solicitando.

La comitiva calpina insistió en conocer las intenciones de la Dirección General en relación a su puerto, ya que, según señalaron, se están acometiendo inversiones en otros puertos del litoral alicantino y sin embargo no se impulsan las mejoras necesarias en el calpino. Las reivindicaciones de las autoridades locales se centran en inversiones para la remodelación y mejora y en actuaciones en edificios que ya explota la Cofradía de Pescadores.

Otro de los temas tratados en la reunión fue el control de acceso y del tráfico al recinto portuario así como la posibilidad de crear una zona de aparcamiento que pudiera ser gestionada por la propia Cofradía. Desde la Dirección General de Puertos mostraron dudas al respecto, dada la necesidad de licitación por libre concurrencia.

Por otro lado, la Cofradía ha recibido la renovación de la concesión de la explotación de la lonja, aunque otras instalaciones han quedado fuera de la concesión a pesar de que están informadas favorablemente. Sin embargo, opta a una serie de subvenciones europeas en el marco del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) La Marina para las que se requiere la certificación de la concesión. Por ello, desde la Dirección General de Pesca se comprometieron a formalizar en breve una autorización en precario que garantice que la Cofradía de Calp pueda acceder a las ayudas europeas.